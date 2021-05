Kawa wspomaga odchudzanie. Działa na pięć sposobów

O zaletach kawy w kontekście jej pobudzających właściwości napisano wiele. Picie kawy w rozsądnych ilościach może przynieść także korzyści zdrowotne i przyczynić się do utraty wagi. Sama czarna kawa ma zaledwie 0,5 kcal w 100 gramach. Już to czyni ją napojem godnym polecenia dla osób, które liczą kalorie. Trzeba jednak mieć świadomość, że jakikolwiek dodatek – mleko czy cukier, zwiększa kaloryczność kawy.

Dowiedz się, w jaki sposób kawa wspomaga odchudzanie.

1. Dodaje energii podczas treningu



Wiele osób w swój plan odchudzania wplata treningi. Aby były bardziej efektywne, przed ćwiczeniami trzeba zapewnić sobie odpowiednio dużo energii. Dobrym pomysłem jest wypicie kubka czarnej kawy minimum 30 minut przed treningiem. Zawarta w niej kofeina powinna stymulować nas do większego wysiłku.



2. Pomaga zahamować apetyt



Główną zasadą odchudzania jest doprowadzenie do deficytu kalorycznego. Osoby na diecie redukcyjnej szukają różnych sposobów, jak „oszukać” organizm i zmniejszyć łaknienie. Dobrym rozwiązaniem jest przyjmowanie większej ilości płynów. Wypicie filiżanki kawy przed posiłkiem zmniejszy łaknienie i sprawi, że będziemy potrzebowali mniejszej porcji.



3. Przyspiesza metabolizm



Wiele osób ma problem z utratą wagi ze względu na spowolniony metabolizm. Kawa jest idealnym i naturalnym środkiem, który pozwoli przyspieszyć przemianę materii. Warto jednak pamiętać, że jej działanie będzie najbardziej efektywne u osób, które nie przesadzają z liczbą wypijanych kaw. Kilka badań pokazuje, że kofeina może zwiększyć tempo metabolizmu o 3-11%.



4. Pomaga spalić tłuszcz

Kawa nie tylko przyspiesza metabolizm, ale też pomaga spalić tkankę tłuszczową. Badania wskazują, że kofeina może szczególnie zwiększyć spalanie tłuszczu nawet o 10% u osób otyłych i 29% u osób szczupłych. Jednak możliwe jest, że efekty te słabną u osób pijących kawę przez długi czas.



5. Zawiera antyoksydanty

Zawarte w kawie antyoksydanty – polifenole pomagają zwalczać wolne rodniki, których nadmiar prowadzi do przedwczesnego starzenia się organizmu. Dzięki przeciwutleniaczom nasze ciało wraca do równowagi, mamy więcej energii i żyjemy zdrowiej, co wpływa na poprawę formy.



Utracie wagi powinno towarzyszyć „rozprawienie się” z nadmiarem wolnych rodników.