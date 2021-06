Ile węglowodanów zawiera kawa i jak je zredukować?

Jeśli dbasz o swoją sylwetkę, z pewnością znasz różne doniesienia na temat kawy. Niektórzy uważają ją za doskonałe paliwo do rozpoczęcia dnia, inni widzą w niej same puste kalorie.

Ile węglowodanów zawiera kawa?

Główna zawartość węglowodanów w kawie nie zależy od samej kawy, ale od tego... co do niej dodajesz. Mogą to być różnego rodzaju słodziki, cukier lub syropy, a nawet mleko. Średnio, jeśli zdecydujesz się spożywać napój taki jak espresso, spożycie węglowodanów wynosi zero. Zawartość kofeiny nie wpływa bowiem na zawartość węglowodanów. Jeśli jednak codziennie wybierasz cappuccino lub latte z syropem, napój będzie zawierał sporo węglowodany (15-24 na szklankę).

Czy kawa jest zalecana na diecie?

Pita właściwie, kawa może działać jako środek tłumiący głód i sprawiać, że jesz mniej. Może być przyjazna na diecie ketogenicznej lub niskowęglowodanowej. Wielu dietetyków decyduje się w alternatywie na dodanie słodzonego tłuszczu, takiego jak ghee – który jest pożywny i nadaje specyficzny smak. Jednak możesz posłodzić ją czymś jeszcze...

Cynamon – słodki smak bez węglowodanów

Jeśli nie możesz się obejść bez kawy, spróbuj zastąpić cukier cynamonem. Ponieważ cynamon ma naturalną słodycz, będziesz mógł cieszyć się napojem bez kalorii i bez poczucia winy. Dodatkowo przyprawa ta wywołuje hormon sytości, hamując napady głodu. Może to pomóc w łatwym spalaniu komórek tłuszczowych i lepszym metabolizmie. Wystarczy łyżeczka lub dwie na kubek kawy.

