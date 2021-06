Czekolada na... odchudzanie? Pomaga schudnąć kobietom podczas menopauzy – zaskakujące odkrycie

Choć czekolada przez lata była uznawana powszechnie za jednego największych wrogów szczupłej sylwetki, to okazuje się, że to tylko kolejny mit. Wszystko zależy bowiem od tego, kto ją spożywa, w jakiej ilości i – co niezmiernie istotne – o jakiej porze dnia.



Amerykańsko-hiszpańskiej grupie naukowców na łamach prestiżowego czasopisma FASEB Journal udało się wykazać, że jedzenie nie więcej niż 100 g czekolady mlecznej w ciągu godziny od przebudzenia może mieć zaskakujący wpływ na kobiety, które przechodzą menopauzę.

Czekolada mleczna na śniadanie pomaga schudnąć podczas menopauzy

Lekarze z Brigham and Women's Hospital w Bostonie w stanie Massachusetts we współpracy z hiszpańskimi naukowcami z Uniwersytetu w Murcji przeprowadzili badania, do udziału w których zaprosili 19 kobiet w wieku od 45 do 65 lat na etapie klimakterium, ze wskaźnikiem BMI od 25 do 35 (wykluczono osoby z otyłością II stopnia, zaburzeniami endokrynologicznymi i chorobami psychicznymi, a także panie zażywające stale leki lub i suplementy diety z błonnikiem).

Pacjentki podzielono na 3 grupy:

Pierwszej polecono spożywanie przez 2 tygodnie 100 g czekolady mlecznej na śniadanie (w ciągu godziny po przebudzeniu).

na śniadanie (w ciągu godziny po przebudzeniu). Drugiej – na kolację (godzinę przed snem, w tym samym okresie czasu – przez 14 dni),

a pozostała część uczestniczek w ogóle nie spożywała czekolady i stosowała się do swojego zwykłego, codziennego jadłospisu (mogła jeść słodycze, ale tylko takie, które nie miały w składzie czekolady).

Jaką czekoladę jeść, by... schudnąć w czasie przekwitania?

Czekolada mleczna, którą jadła część badanych, zawierała ponad 18 g kakao, 31 g tłuszczu, ponad 58 g węglowodanów (z czego 57,5 g stanowił cukier), ponad 6 g białka i 1,8 g błonnika w 100 g.

Ochotniczki z dwóch pierwszych grup mogły spożywać czekoladę tylko w ciągu jednej godziny dziennie, a ostatnia część badanych w ogóle wykluczyła czekoladę z menu na 2 tygodnie.

Choć każda z kobiet przechodzących menopauzę codziennie przez 14 dni jadła dodatkowe 542 kcal, to okazało się, że żadna z nich znacząco nie przytyła – bez względu na porę dnia, w której zajadały się czekoladą.

Czekolada o poranku może mieć korzystny wpływ na kobiety przechodzące menopauzę

Najbardziej pozytywne efekty zauważono w przypadku pacjentek, które spożywały czekoladę o poranku – zmniejszył się ich obwód w talii, obniżył się poziom glukozy we krwi na czczo, a na dodatek ich organizm spalił najwięcej tłuszczu. Kobiety te były także mniej zestresowane – potwierdzono, że spadł u nich poziom kortyzolu (hormonu stresu).

Zdaniem naukowców redukcja tłuszczu u przekwitających kobiet, które rano jadły 100 g czekolady, mogła być spowodowana obecnością wysokiej jakości flawonoli występujących naturalnie w kakao.

Flawonole w czekoladzie pomagają chudnąć, ale tylko niektórym

Badacze sądzą, że to właśnie dzięki flawonolom kakaowym można ułatwić walkę z insulinoopornością i zapobiegać gwałtownym wahaniom poziomu cukru we krwi, a także paradoksalnie wspomagać proces odchudzania i sprawiać, że szybko można się poczuć sytym – przynajmniej w przypadku kobiet z menopauzą.

Panie, które jadły czekoladę godzinę przed snem, szybciej zasypiały, ale mimo że wcale nie przytyły, to jednak nie wykazano u nich tak dobrych rezultatów, jak w przypadku kobiet spożywających czekoladę na śniadanie.

Nie przytyjesz od czekolady, jeśli zjesz ją rano i... masz klimakterium

– Nasze odkrycia podkreślają, że na mechanizmy fizjologiczne zaangażowane w regulację masy ciała wpływa nie tylko to, co jemy, ale także o jakiej porze dnia – tłumaczy amerykański neurolog Frank Scheer ze szpitala Bringham w Bostonie.

– Żadna z ochotniczek biorących udział w badaniu nie przytyła pomimo zwiększonego spożycia kalorii. Uzyskane przez nie wyniki wskazują, że dzięki jedzeniu czekolady kobiety podczas menopauzy nie czuły się głodne w ciągu dnia, miały mniejszy apetyt i rzadziej miały ochotę na to, by w ciągu dnia jeść inne słodycze – dodaje dr Marta Garaulet Aza, absolwentka Uniwersytetu Harvarda (z wykształcenia farmaceutka, dietetyk i magister zdrowia publicznego), wykładająca fizjologię i fizjologiczne podstawy żywienia na Uniwersytecie w Murcji.

Naukowcy podkreślają, że podczas jedzenia czekolady bez wątpienia trzeba zachować umiar i stosować się do zasad zdrowego rozsądku – całkowite wykluczenie z codziennej diety tego słodkiego i niezwykle smacznego składnika nie jest jednak wskazane – zwłaszcza w przypadku pań, które przechodzą menopauzę.

