Jak zrobić sernik z... jogurtu? Prosty przepis z okazji Międzynarodowego Dnia Sernika

30 lipca przypada święto jednego z najbardziej lubianych ciast na świecie. Wbrew pozorom do zrobienia wyśmienitego sernika wcale nie trzeba używać tradycyjnego twarogu. Z powodzeniem można go zastąpić... jogurtem, dzięki któremu ten popularny deser może być jeszcze zdrowszy i mniej kaloryczny. Na dodatek wcale nie trzeba go piec w piekarniku!

Jakie jest ulubione ciasto większości ludzi? Bez względu na różnice kulturowe wiele osób automatycznie odpowie, że to sernik. Deser ten jest znany ludzkości od czasów starożytnych i był na tyle popularny, że nie mogło dla niego zabraknąć miejsca w pierwszej drukowanej książce kucharskiej z 1545 roku. Choć od tego czasu powstało tysiące wersji różnych przepisów na sernik, to specjalnie dla czytelników serwisu zdrowie.wprost.pl wybraliśmy taki, który można przygotować w najłatwiejszy sposób niewymagający nawet tradycyjnego pieczenia. Prosty przepis na zdrowy sernik jogurtowy Składniki na 8 porcji: 3/4 szklanki (75 g) mąki migdałowej do uprażenia (na spód)

4 łyżki (50 g) erytrytolu w proszku (na spód)

3 łyżki (43 g) roztopionego masła (na spód)

250 g gęstego jogurtu (na nadzienie)

100 g erytrytolu (na nadzienie)

100 g jogurtu naturalnego (na nadzienie)

200 ml śmietany do ubijania (można zastąpić puszką mleczka kokosowego)

1-2 łyżeczki soku z cytryny

żelatyna – około 9 g (może ją zastąpić agar-agar) Zaczynamy od uprażenia na patelni mąki migdałowej (należy ją trzymać na ogniu aż nieco się przyrumieni). Potem przekładamy ją do osobnego naczynia i dodajemy erytrytol i roztopione masło, a następnie mieszamy wszystkie składniki potrzebne nam do przygotowania spodu ciasta. W dalszej kolejności dokładnie pokrywamy powstałą masą przygotowaną wcześniej blaszkę lub tortownicę i wkładamy ją na około 20 minut do zamrażarki. W osobnym naczyniu rozpuszczamy przez około 10 minut żelatynę lub agar-agar (można użyć produktów w proszku lub w płatkach). Do kolejnej miski przekładamy składniki potrzebne nam do nadzienia i dokładnie je mieszamy (zamiast gęstego jogurtu można także użyć lekkiego serka śmietankowego), słodzimy wszystko zamiennikiem cukru, a potem dodajemy 100 g zwykłego jogurtu, sok z cytryny i mleczko kokosowe (można też użyć zwykłej śmietany). Do powstałego w ten sposób nadzienia dodajemy rozpuszczoną żelatynę, przelewamy na blaszkę wypełnioną spodem z mąki migdałowej i wkładamy na około 3 godziny do lodówki, aż masa zgęstnieje. Jedna porcja takiego sernika jogurtowego zawiera około 3,3 g węglowodanów, 1,1 g błonnika i 6,5 g białka. Z powodzeniem mogą po niego sięgać nawet osoby będące na diecie ketogenicznej. Smacznego! Czytaj też:

