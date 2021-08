Sok z tego owocu... spala tłuszcz z brzucha? Fenomenalne właściwości „agrestu indyjskiego”

Takie właściwości amla zwana „agrestem indyjskim” zawdzięcza wysokiej zawartości witaminy C. W 100 g tego owocu jest aż 720 mg wit. C, czyli... 20 razy niż w pomarańczach. Pełne przeciwutleniaczy owoce tej rośliny – dalekiej kuzynki naszego rodzimego agrestu – są niezwykle delikatne, dlatego bardzo ciężko dostać je w Europie. Najczęściej dostępne są w postaci gotowych soków lub w formie sproszkowanej.

Jakie właściwości ma amla, czyli „agrest indyjski”?

Ajurweda uznaje, że roślina ta jest idealnym połączeniem 5 smaków – kwaśnego, słodkiego, słonego, ostrego i gorzkiego. Od dawna powszechnie wykorzystuje się ją w kosmetyce. Olejek z amli znakomicie działa na porost włosów, dodaje im blasku i zapobiega ich nadmiernemu przetłuszczaniu się oraz hamuje tempo siwienia (to dlatego stosujące go Hinduski do późnej starości mają piękne, ciemne włosy).

To jednak nie koniec zalet „agrestu indyjskiego”. Owoce te hamują apetyt, szybko zwiększają uczucie sytości, regulują poziom cukru we krwi, a na dodatek pobudzają libido, wzmacniają układ odporności, mają właściwości przeciwzapalne, chronią przed infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi oraz spalają tłuszcz – zwłaszcza ten, który gromadzi się wokół brzucha tworząc charakterystyczną „oponkę”.

Tak działać ma sok z amli – choć zdania na ten temat są podzielone. Jedni twierdzą, że napój z tych owoców może przynieść rewelacyjne efekty w odchudzaniu. Inni zaś przekonują, że wcale nie udało się im zauważyć po nim żadnej poprawy.

Dowodem na to, że „agrest indyjski” może mieć wpływ na redukcję tłuszczu są wyniki badań naukowych hinduskich badaczy, które opublikowało czasopismo „Climacteric” oraz National Libary of Medicine. Problem w tym, że amla rzeczywiście może zapobiegać stłuszczeniu wątroby, ale dotąd potwierdzono ten fakt jedynie w badaniach laboratoryjnych na szczurach, którym na dodatek usunięto jajniki.

W Indiach sok z amli od lat uchodzi jednak za doskonały środek odchudzający, który w połączeniu z odpowiednimi przyprawami ułatwia pozbywanie się tłuszczu gromadzącego się na brzuchu. Jak przygotować taki napój?

Jak zrobić odchudzający sok z amli? Szybki przepis

W jaki sposób odchudzający napój na bazie owoców amli przyrządzają Hinusi? Oto prosta receptura, która wedle zapewnień twórców może pomóc nam zrzucić zbędne kilogramy i zredukować ilość tkanki tłuszczowej z brzucha.

Jeśli mamy problem z dostępem do „agrestu indyjskiego”, zawsze można spróbować, czy nasz rodzimy, zwykły agrest może wywołać podobne efekty. Warto wypróbować ten przepis latem, kiedy mamy jeszcze dostęp do świeżych owoców.

Wystarczy dodać do agrestu kilka liści mięty, świeży imbir oraz popularne indyjskie przyprawy – curry, zielone chilli, trochę pieprzu i szczyptę różowej, himalajskiej soli oraz wodę, a następnie wszystko dokładnie zblendować i przecedzić powstały w ten sposób płyn przez sitko.

Po kilku dniach systematycznego picia takiego soku powinniśmy zauważyć pierwsze efekty w redukcji tkanki tłuszczowej wokół brzucha i zmniejszeniu się charakterystycznej „oponki”.

