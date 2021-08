Jak zrzucić tłuszcz z brzucha bez diety i ćwiczeń?

Odchudzenie nie jest łatwym zadaniem. Wymaga poświęcenia i determinacji, a także może prowadzić wielu wyrzeczeń. Jednak utrzymywanie zdrowych nawyków jest naszym ogromnym sprzymierzeńcem i może znacznie wspomóc ten proces.

Zanim przelejesz hektolitry potu na siłowni, przyjrzyj się swoim codziennym zwyczajom – jak jesz? Ile śpisz? Czy pijesz wodę? Okazuje się, że większość z nas polega właśnie na tych prozaicznych czynnościach. A gwarantujemy – mogą dać one duże efekty i to bez diety ani ćwiczeń. Kiedy już przyjmiesz nawyki dotyczące prawidłowego odżywiania, odpoczynku i nawodnienia, możesz opracować swój plan ćwiczeń. Nawet jeśli nie potrzebujesz stracić wielu kilogramów, nadal warto to zrobić dla ogólnej kondycji i samopoczucia.

Odchudzanie nie musi być trudne – oto co należy robić

Jedz z mniejszych talerzy



To sprytny zabieg, dzięki któremu zjadamy mniejszą ilość kalorii podczas posiłku. Na małym talerzu wydaje się on większy, co zostało udowodnione badaniami. Z kolei biorąc duży talerz, możemy mieć poczucie niepełnej porcji i szybciej sięgnąć po dokładkę. To prowadzi do nadmiaru kalorii i niepotrzebnego przybierania na wadze.



... a do tego dokładnie przeżuwaj.



Zawsze, gdy jesz, pamiętaj, aby jeść powoli i odpowiednio przeżuwać. Pozwól enzymom w twojej ślinie zacząć działać i wysłać sygnał do mózgu o poziomie nasycenia. Dokładne przeżuwanie pomaga też wydajniej rozkładać pokarm, ułatwiając jego trawienie w żołądku.



Pamiętaj o odpowiedniej ilości snu



Badania wykazały, że słaba jakość snu u ludzi może prowadzić do znacznego przyrostu masy ciała i utrudnić redukcję tłuszczu z brzucha. Zbyt mało snu może prowadzić do stresu, a także zwiększać apetyt na wysokokaloryczne pokarmy. Dlatego ważne jest, aby spać co najmniej 7-8 godzin w ciągu nocy.



Nawadniaj się

Picie dużej ilości wody pozwala nawodnić organizm oraz przyspieszyć metabolizm. Pij przed posiłkiem, aby powstrzymać chęć na wysokokaloryczne potrawy i szybciej zaspokoić swój głód. W ciągu dnia miej zawsze przy sobie butelkę z wodą, a na wieczór sięgaj po ziołowe herbaty. Wiele z nich ma działanie uspokajające, co prowadzi do lepszego snu w nocy.





A na koniec: pamiętaj o prawidłowej postawie przy biurku



Niezależnie od tego, czy pracujesz przy biurku, czy spędzasz większość dnia w innej pozycji, warto kontrolować swoją postawę. Dlaczego ma to znaczenie przy odchudzaniu? Trzymanie się dobrej postawy pomaga zaangażować mięśnie okolic brzucha. Dodatkowo skorzysta na tym nasz kręgosłup, który zostanie odciążony od nadmiernego ciężaru i napięć.Czytaj też:

Kardiolog radzi: ten jeden owoc pozwoli zachować zdrowie serca