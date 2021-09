W jakim wieku jesteśmy najbardziej narażeni na otyłość? Szokujące wyniki badań

Myślisz, że problem z nadmiarem kilogramów dotyczy głównie starszych osób? Bzdura! Właśnie udowodniono, że osoby, które mają nadwagę w wieku od 18 do 24 lat, są od 4 do nawet 6 razy bardziej narażone na otyłość w ciągu następnej dekady niż ludzie mający od 65 do 74 lat.