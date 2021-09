Tak NIE schudniesz. 12 błędów, przez które waga stoi w miejscu

Kolejne diety, mody żywieniowe, płynące zewsząd wskazówki i złote rady – odchudzanie się nie jest łatwe, a podążanie za niektórymi „trickami” może doprowadzić do wręcz odwrotnych efektów. Dziś rozprawiamy się ze szkodliwymi nawykami i błędami, które pojawiają się u osób chcących zrzucić kilka kilogramów. Zobaczcie, czego nie robić, a na co postawić, jeśli chcecie schudnąć. Oto 12 błędów, przez które waga stoi w miejscu.

1. „Oszczędzanie” na śniadaniu



Często wychodzi, że osoby, które w jakimś momencie odchudzania utknęły w martwym punkcie, jedzą zbyt lekkie śniadanie. W szczególności ludzie często nie jedzą odpowiedniego białka podczas śniadania, co oznacza, że ​​tracą kluczową okazję do zastąpienia białka, które uległo rozkładowi z poprzedniego dnia. Jeśli nadal będziesz pomijać białko podczas śniadania, może to z czasem doprowadzić do spowolnienia metabolizmu.

Co więcej, zjedzenie owoców lub przetworzonych potraw nie zapewni ci sytości aż do lunchu, co ma ogromny wpływ na to, jak dobrze funkcjonujesz. Kiedy zjesz bardziej satysfakcjonujące śniadanie, będziesz bardziej energiczny, mniej rozproszony głodem, mniej drażliwy i bardziej produktywny. Warto dążyć do 20-30 g białka, włączając opcje takie jak twarożek lub jajka na twardo.



2. Brak magnezu

Utrata masy ciała to nie tylko dieta i ćwiczenia. Prawdopodobnie słyszałeś o tym, że sen jest niezbędny do utrzymania prawidłowej masy ciała. Brak regularności i zbyt mała ilość snu wypacza hormony głodu i może się zdarzyć, że częściej sięgniesz po słodką przekąskę.

Oczywiście, zaangażowanie w robienie rzeczy, które głoszą eksperci od snu (jak zaprzestanie przeglądania mediów społecznościowych w łóżku) jest ważne, ale prawdopodobnie nie zastanawiałeś się, jaką rolę odgrywa poziom magnezu w prawidłowym śnie. Większość ludzi nie spożywa odpowiedniej ilości tego minerału, co może zakłócać prawidłowy sen. Rozważ dodanie do diety większej ilości produktów bogatych w magnez, takich jak migdały, tofu i zielone warzywa liściaste.



3. Poczucie winy z powodu złych wyborów żywieniowych

Jeśli obecnie toniesz w poczuciu winy z powodu tego, co właśnie zjadłeś, możesz się uspokoić. Rezygnacja z myślenia „wszystko albo nic” i skupienie się na strategii 80/20, w której przez 20% czasu wprowadzane są odpusty, może prowadzić do bardziej zrównoważonej diety.



4. Ćwiczenie wyłącznie w celu spalania kalorii



Ćwiczenia mogą powodować uczucie głodu, więc możesz zrekompensować to, jedząc więcej, gdy próbując schudnąć. Warto ćwiczyć dla zdrowia, a nie tylko po to, aby spalać kalorie lub „zerować” spożycie pokarmu. Rób to, co naprawdę sprawia ci przyjemność lub jest nowe i ekscytujące. Może to być spacer, pływanie lub nauka gry w golfa.



5. Brak radości z diety

Często sprowadzamy utratę wagi do problemu matematycznego, ale twoje dobre samopoczucie emocjonalne jest kolejnym ważnym czynnikiem. Jeśli ktoś jest naprawdę niezadowolony z życia, utrata masy ciała może być trudna. Jeśli dieta jest zbyt restrykcyjna, taki stan rzeczy być może powoduje, że unikasz spożywania posiłków z przyjaciółmi lub ogólnie jedzenie jest dla ciebie przykrą koniecznością.

Dużym czynnikiem sukcesu w odchudzaniu jest otaczanie się pozytywnymi ludźmi. Relacje, w których ludzie się wspierają i czują się dobrze, są kluczem do naszego sukcesu i szczęścia. Może to poprawić jakość życia, co zdecydowanie koreluje z ogólnym zdrowiem.



6. Niedojadanie

Ciało jest inteligentne i zaprojektowane tak, aby wytrzymać głód. Oznacza to, że zrekompensuje nadane mu ograniczenie, zwiększając poziom głodu. Jeśli wybierzesz dietetyczny plan żywności, który nie bierze pod uwagę twoich indywidualnych potrzeb kalorycznych lub upodobań żywieniowych, to nie może trwać wiecznie.

Jeśli cały czas jesteś zmęczony lub walczysz z zastojem wagi, może to oznaczać, że twoje ciało robi wszystko, żeby utrzymać twoje funkcje życiowe. Porozmawiaj z profesjonalistą, który pomoże ci znaleźć najlepszy plan odpowiadający twoim potrzebom.



7. Brak kontroli nad spożyciem kalorii



Jedzenie z niewielkim deficytem kalorii jest ważne dla utraty wagi. Nie musisz odcinać ich tak dużo, żebyś jadł znacząco za mało. Wystarczy śledzić to, co jesz. Aby dowiedzieć się, co może powodować zastój wagi, powinieneś śledzić swoje jedzenie, przynajmniej na początku. Łatwo jest zapominać o tym, co jedliśmy wcześniej i utrudnić określenie, co uniemożliwia osiągnięcie celów.



8. Obieranie nieosiągalnych celów

Chociaż to, co jesz, ma znaczenie, nie jest to jedyny element równania. Inne czynniki mogą wpływać na to, jak nasze ciało wykorzystuje, spala i magazynuje kalorie lub energię. Należą do nich metabolizm, wiek, genetyka, stres i hormony, a także może również przyczynić się to do przekroczenia pewnego punktu na wadze.

To, że wybierzesz określoną liczbę, nie oznacza, że ​​jest to waga docelowa, która może być dla ciebie osiągalna, wygodna lub możliwa do utrzymania. Choć na początku może się to wydawać rozczarowaniem, w rzeczywistości jest niesamowicie uwalniające. Realistyczny cel jest osiągalny, sprawia, że czujesz się dobrze i jest jednym, jaki można utrzymać na dłuższą metę.



9. Usuwanie całych grup żywności

Obecnie popularne jest mówienie o tym, czego nie powinieneś jeść: węglowodany, owoce, fasola, warzywa skrobiowe, zboża, nabiał... lista jest długa. To również podlega ograniczeniom. Ciało rozwija się w równowadze i wymaga, aby funkcjonowało na szczycie swoich możliwości. Kiedy coś zabierasz, może się to skończyć negatywnym nastawieniem. A twoje ciało fizycznie też nie jest szczęśliwe.

Pozbawienie się czegoś, co lubisz, może negatywnie wpłynąć na metabolizm lub przyczynić się do silnego pragnienia, a być może nawet więcej. To przeszkadza w odchudzaniu. Badania w czasopiśmie Obesity wykazały, że ludzie, którzy konsekwentnie usuwali grupy żywności, stracili o połowę mniej wagi niż ci, którzy tego nie zrobili. Zamiast wycinać całe grupy żywności, spróbuj przećwiczyć podejście moderacyjne 80/20.



10. Ignorowanie poziomów stresu

Dla wielu z nas reagowanie na stres oznacza sięganie po żywność wygodną do spożycia podczas oglądania seriali. Chociaż czasami jest to całkowicie w porządku, ważne jest, aby mieć zdrowe zajęcia niezwiązane z jedzeniem w celu zmniejszenia stresu.

Stres może negatywnie wpływać na metabolizm i utrudniać osiągnięcie celów związanych z wagą lub kondycją. Pomocne sposoby łagodzenia stresu obejmują spacer na świeżym powietrzu, czytanie dobrej książki lub telefonowanie do przyjaciela.



11. Stosowanie modnych diet

Modne diety zawsze mówią ci, że masz kupować określone rzeczy i zwykle wiążą się z długą listą ograniczeń i eliminacją grup żywności. Jest jedna wielka rzecz, której wszystkim tym dietom brakuje: zwykle nie pozwalają na budowanie pozytywnych relacji z jedzeniem.

Moda mówi, że jest dobra dla wszystkich, sama się podsumowuje jako szybki sposób na utratę wagi lub przedstawia listę „dobrych” i „złych” potraw. A jednak kiedy faktycznie poświęcasz czas na zrzucenie wagi, wtedy osiągasz długoterminowe rezultaty.



12. Zamknięcie się na nowości

Jednym z powodów, dla których rzucanie się na modne diety jest tak atrakcyjne, jest jej nowość, która sprawia, że ​​jest ekscytująca. Kiedy przyzwyczaisz się do jedzenia produktów dozwolonych w diecie, twoje zainteresowanie maleje i prawdopodobnie się z niej zrezygnujesz.

Bez względu na plan odchudzania, wprowadzanie do pewnego stopnia nowości pomaga motywować do postawy „zrób to”. Wypróbuj od czasu do czasu jakiś nowy przepis.