Napar z kminku – naturalny superspalacz tłuszczu, który ułatwia odchudzanie. Jak go zrobić?

Niepozorny kminek może mieć niesamowity wpływ na nasz organizm, choć wiele osób często nie docenia jego niezwykłych właściwości. Naukowcy już dawno na łamach „Pharmacological Research” dowiedli, że ta popularna przyprawa może obniżać poziom glukozy i pomaga osobom cierpiącym na cukrzycę. To jednak nie koniec jego wyjątkowych zalet.

Kminek – właściwości lecznicze

Już nasze babcie doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że dodanie kminku do popularnych w Polsce dań zapobiega wzdęciom i sprawia, że brzuch „nie puchnie” nam po zjedzeniu wyjątkowo ciężkostrawnych bigosów czy innych potraw.

Ze względu na właściwości wiatropędne przed laty często żuło się nasiona kminku tuż po jedzeniu, by lepiej strawić spożyty pokarm i przy okazji zapobiec palącej zgadze i odświeżyć oddech (niemal jak po gumie do żucia).

Przez to, że kminek jest bogatym źródłem żelaza pomagającego zwiększyć poziom hemoglobiny nierzadko polecano go także kobietom do łagodzenia bólów menstruacyjnych lub osobom mającym problem z anemią lub hemoroidami (żylakami odbytu). Matkom karmiącym dzieci piersią może zaś pomagać w zwiększeniu laktacji.

Dzięki temu, że przyprawa ta działa także rozkurczowo często stosuje się ją u małych dzieci cierpiących z powodu kolki, nudności lub biegunki. Ma też właściwości wykrztuśne i można ją stosować, jeśli mamy kaszel.

Na dodatek kminek jest moczopędny i może ułatwiać walkę zarówno z infekcjami grzybiczymi lub bakteryjnymi, jak i usuwaniem różnych toksyn z organizmu – pomóc może nawet młodzieży walczącej z trądzikiem i wyjątkowo intensywnymi wypryskami na skórze.

Choć niejeden z nas sądzi, że kminkiem można jedynie doprawiać różne pokarmy, to jednak całkiem dobrze sprawdza się także jako... napój do picia. Jak go zrobić?

Woda kminkowa – fenomenalny sposób na pobudzenie metabolizmu i spalanie tłuszczu

Wystarczy wziąć 1 łyżeczkę nasion kminku rozetrzeć w moździerzu (lub wykorzystać gotową, mieloną mieszankę) i zalać ją 1 szklanką gorącej, ale nie wrzącej wody.

Po około kwadransie należy odcedzić napar i spożywać go po każdym ciężkostrawnym posiłku, by obniżyć poziom cholesterolu, podkręcić metabolizm, a na dodatek zapobiec odkładaniu się nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej – zwłaszcza u kobiet z nadwagą lub otyłością – co potwierdziły badania naukowców z Iranu, opublikowane na łamach „Complementary Therapies in Clinical Practice”.

Jak naturalnie obniżyć poziom cukru we krwi? Pomóc może... herbata cynamonowa

