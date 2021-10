Ten wskaźnik to klucz do utraty wagi. Nie dotyczy ilości kalorii

Kiedy myślimy utrzymaniu wagi, zazwyczaj intuicyjnie korzystamy z modelu bilansu energetycznego. Polega on na założeniu, że liczba przyjmowanych kalorii musi być równa liczbie spalanych. Dzięki temu zbędne kalorie nie odkładają się w postaci dodatkowych kilogramów.

Deficyt kaloryczny a utrata wagi

Proces odchudzania z kolei opiera się z kolei na ujemnym bilansie energetycznym, kiedy ilość spalanych kalorii musi przewyższać spożywane. Nazywa się to deficytem kalorycznym i polega na redukcji spożywanych kalorii lub zwiększeniu wysiłku fizycznego.

Chociaż takie myślenie o odchudzaniu jest poprawne, eksperci proponują inne spojrzenie na zagadnienie utraty wagi, które związane jest z naszymi wyborami żywieniowymi.

Indeks glikemiczny – klucz do skutecznego odchudzania?

Według autorów publikacji „The Carbohydrate-Insulin Model: A Physiological Perspective on the Obesity Pandemic”, przybieranie na wadze nie jest spowodowane tylko ilością kalorii, ale także ładunkiem glikemicznym pokarmów.

Indeks glikemiczny to wskaźnik określający tempo wzrostu poziomu glukozy we krwi w ciągu 120 minut od spożycia danego produktu. Pokarmy o wysokim indeksie glikemicznym: na przykład białe pieczywo, ciasta, biały ryż i słodkie napoje doprowadzają do wyższego stężenia cukru we krwi po ich spożyciu.

Pokarmy o wysokim indeksie glikemicznym mogą powodować zmiany hormonalne

Spożywane regularnie i w dużych ilościach powodują, że organizm zwiększa wydzielanie insuliny i hamuje hormon zwany glukagonem – używany do rozkładania glikogenu, zmagazynowanej formy glukozy, która jest wykorzystywana jako paliwo organizmu. Ten proces „wysyła wiadomość” do komórek tłuszczowych, aby zmagazynowały więcej kalorii. Jednocześnie mózg postrzega, że nie ma wystarczającej ilości energii, wysyłając sygnały głodu. Jak więc sobie z tym radzić?

Aby nie popaść w pułapkę spożywania produktów, które nie sprzyjają odchudzaniu, eksperci radzą rozsądnie łączyć ze sobą produkty spożywcze. Pokarmy z wysokim IG warto jeść z odrobiną białka lub zdrowego tłuszczu. To zmniejsza skok poziomu cukru we krwi i pozwala nam czuć się sytym na dłużej. Długofalowo taki styl odżywiania pozytywnie wpłynie na naszą sylwetkę – zgodnie z myślą, że to nie sama ilość, ale także rodzaj spożywanego pokarmu ma znaczenie przy odchudzaniu.

