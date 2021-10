Balon żołądkowy metodą na otyłość? Pozwala zgubić nawet 30 kg

Otyłość to poważny problem współczesnej ludzkości. Nadmiar zbędnych kilogramów negatywnie wpływa na stan zdrowia, prowadząc do rozwoju wielu chorób dietozależnych. Z tego względu, u pacjentów ze znaczną otyłością stosowane jest chirurgiczne leczenie otyłości m.in. balonikowanie żołądka. Zabieg ten pozwala na spożywanie znacznie mniejszych porcji jedzenia oraz ograniczenie uczucia głodu.

Jak leczyć otyłość?

Otyłość nie wpływa jedynie na wygląd zewnętrzny. Nadmiar zbędnych kilogramów prowadzi do wyniszczenia organizmu oraz zaburzeń w funkcjonowaniu wszystkich narządów i układów. Choroby bezpośrednio związane z otyłością to m.in. niewydolność serca, miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2, a także choroba zwyrodnieniowa stawów.

Nadmiar kilogramów wpływa także na wiek metaboliczny oraz jest coraz częstszą przyczyną przedwczesnego zgonu. Z falą otyłości zmaga się cały świat; w Polsce ten problem narasta od wielu lat i ma związek przede wszystkim z siedzącym trybem życia oraz stosowaniem diety bogatej w wysoko przetworzone produkty spożywcze.

Leczenie otyłości uwzględnia stosowanie kilku metod. Są one dobierane względem wieku, ogólnego stanu zdrowia, BMI, a także indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Pierwszym krokiem w leczeniu otyłości jest stosowanie właściwie dobranej diety oraz zwiększenie aktywności fizycznej. Brak efektów kuracji może być wskazaniem do wdrożenia leczenia farmakologicznego, a także zastosowania chirurgicznych metod leczenia otyłości, do których zaliczamy operacje bariatryczne, czyli umieszczenie w żołądku specjalnego balonu oraz zmniejszenie żołądka. Balonikowanie żołądka bywa wstępem do zmniejszenia żołądka - po zredukowaniu masy ciała pacjenta lekarz może zdecydować o wyciągnięciu balonu oraz usunięciu części żołądka w celu utrzymania efektów kuracji.

Leczenie otyłości balonem żołądkowym

Wykonany z bezpiecznego dla zdrowia silikonu balon żołądkowy pomaga skutecznie zmniejszyć pojemność żołądka, więc pacjent nie odczuwa uciążliwego głodu podczas stosowania diety. Balon żołądkowy wypełniany jest solą fizjologiczną lub powietrzem, dzięki czemu lekarz może regulować jego wielkość. Endoskopowe umieszczenie balonu w żołądku pozwala zmniejszyć ryzyko związane z tradycyjną operacją chirurgiczną, która w przypadku osób z otyłością olbrzymią może znacząco osłabić organizm lub jest bezwzględnie zakazana ze względu na stan zdrowia.

Warto wiedzieć, że balonikowanie żołądka wykonuje się jedynie u osób dorosłych. Wskazaniem do zabiegu jest m.in. BMI powyżej 30, a także cukrzyca typu 2, która ze względu na nieprzestrzeganie diety przez pacjenta jest trudna do ustabilizowania. Niestety balonikowanie żołądka nie jest refundowane przez NFZ, co wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów związanych z zabiegiem.

Operacje bariatryczne nie załatwią sprawy

Operacje bariatryczne to często jedyny sposób na utratę masy ciała i ograniczenie ryzyka przedwczesnego zgonu, jednak nie są one rozwiązaniem, które nie wymaga od pacjenta żadnych wyrzeczeń. Umieszczenie w żołądku balonu to jedynie pomoc w intensywnym i rozsądnym odchudzaniu. Po operacji bariatrycznej konieczne jest stosowanie specjalistycznej diety oraz systematyczne zwiększanie codziennej aktywności fizycznej. Początkowo pacjent musi stosować dietę płynną, która z czasem zastępowana jest odpowiednio zbilansowanymi, zdrowymi posiłkami, których porcje są niewielkie. Po operacji bariatrycznej konieczne jest także regularne spożywanie posiłków oraz stosowanie się do innych zaleceń lekarza i dietetyka, dzięki którym balonikowanie żołądka pozwala na wypracowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

Balon żołądkowy nie jest rozwiązaniem na całe życie. Jego implantacja trwa zwykle około pół roku, jednak bywa usuwany wcześniej w przypadku szybkiej utraty zbędnych kilogramów.

Podsumowując, zabieg implantacji balonu żołądkowego jest zabiegiem endoskopowym, który pozwala na skuteczne i stosunkowo bezpieczne dla zdrowia osoby otyłej zmniejszenie pojemności żołądka. Balonikowanie żołądka pozwala schudnąć około 20-30 kg w czasie kilku miesięcy, co w przypadku osób z otyłością olbrzymią jest sposobem na ustabilizowanie stanu zdrowia oraz zmniejszenie ryzyka przedwczesnej śmierci.

