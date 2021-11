Trzy popularne napoje na odchudzanie, które tak naprawdę... nie działają

Czy istnieje jakiś magiczny składnik, który pomoże zrzucić kilogramy? Odpowiedź jest jedna: nie. Zdrowa i trwała utrata wagi to połączenie zdrowego odżywiania i ćwiczeń. Proste sztuczki, detoksykujące koktajle i napoje, mogą jedynie wesprzeć ten proces, ale nie zdziałają cudów. Oto trzy popularne napoje odchudzające, które tak naprawdę nie pomagają schudnąć.

Ocet jabłkowy

Dobrej jakości ocet jabłkowy może przynieść wiele korzyści: wspiera zdrowie serca i zmniejsza ryzyko cukrzycy. Ale zmieszany z wodą jest też uważany za dobry napój na odchudzanie. Taki napój może sprawić, że poczujesz się syty na dłużej, ale nie zmieni to wskaźników masy ciała. Dodatkowo powinny na niego uważać osoby z wrażliwym żołądkiem. Nie można go też łączyć z lekami, bo może wchodzić w reakcje chociażby ze środkami przeczyszczającymi czy insuliną.

Zielona herbata

To jeden z najzdrowszych napojów świata i jest to bezsprzeczny fakt. Niektórzy nawet mówią o niej, że to „całe zdrowie w jednej filiżance”. Ale picie zielonej herbaty nie odejmie nikomu kilogramów w cudowny sposób. Zielona herbata może podnieść tempo przemiany materii, ale picie jej w nadmiarze nie jest wskazane.

Woda z miodem, imbirem i cytryną

Nic nie robi tak dobrze w chłodny dzień, jak gorący kubek napoju z imbirem, miodem i cytryną. Wiele osób wierzy, że picie go na pusty żołądek może pomóc w utracie wagi. Owszem, ten napój ma dużą ilość składników odżywczych, wspiera odporność i reguluje nawodnienie organizmu. Ale nie zdziała żadnych cudów, jeśli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej.

