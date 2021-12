Dietetyk: Unikaj tego napoju, jeśli chcesz mieć płaski brzuch

Chcesz zachować zdrową i szczupłą sylwetkę? Prawdopodobnie zwracasz uwagę na swój brzuch. Powinien być lekko umięśniony, smukły, a przede wszystkim płaski. Jednak bardzo łatwo sprawić, żeby tak było. Wystarczy chwila nieuwagi, kilka przekąsek za dużo... i mogą pojawić się wzdęcia, a po dłuższym czasie dodatkowa tkanka tłuszczowa.

Dieta na płaski brzuch

Dla utrzymania płaskiego brzucha ważne jest przede wszystkim to, co jemy. Pokarmy powinny zawierać dużo błonnika i białka, a mniej tłuszczu oraz węglowodanów. Bardzo istotne jest również to, co pijemy. Nie raz słyszeliśmy, że napoje gazowane nie są sprzymierzeńcem pracy jelit, jak również napoje z dużą zawartością cukru. Ale który napój jest najgorszy dla płaskiego brzucha?

Napoje energetyczne są na czarnej liście

Amerykańska dietetyczka Cassie Madsen uważa, że popularne „energetyki” to jedne z najgorszych napojów, jakie możesz pić, gdy starasz się uzyskać płaski brzuch. „Wiele napojów energetycznych zawiera dodatek cukru. Na przykład puszka jednego z popularnych energetyków zawiera 61 gramów dodanego cukru, czyli więcej, niż większość napojów gazowanych” – tłumaczy Madsen.

Ograniczenie spożywania słodkich napojów, gdy próbujesz schudnąć jest niezwykle ważne. Zgodnie z artykułem opublikowanym w czasopiśmie Circulation, płyny z dodatkiem cukru są bezpośrednio związane z większą ilością tłuszczu na brzuchu. Dodatkowo dwutlenek węgla z napojów gazowanych może wywoływać gazy i wzdęcia. Tego typu problemy może zwiększać również dodatek syropu o wysokiej zawartości fruktozy.

Chociaż napoje energetyczne mogą dać ci zastrzyk energii, której możesz szukać w danym momencie, lepiej wybrać inne źródło kofeiny, takie jak czarna kawa lub zielona herbata, aby zachować bardziej płaski brzuch.

