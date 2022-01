5 sprawdzonych sposobów na to, by schudnąć 5 kilogramów

Okres świąteczno-noworoczny sprzyja przybieraniu na wadze. Jeśli nie do końca akceptujemy dodatkowe kilogramy, których przybyło nam po zajadaniu świątecznych przysmaków, nie powinniśmy się tym załamywać. Można się ich pozbyć, jeśli podejdziemy do sprawy rzeczowo i konsekwentnie. Żadne diety-cud oraz głodówki nie wchodzą w grę!

Dlaczego przytyliśmy?

Zanim rozpoczniemy proces odchudzania, warto się zastanowić, skąd się wzięły dodatkowe kilogramy. Być może zbyt mocno przywiązaliśmy się do rytuału sięgania po ciasto do kawy, zbyt często podjadamy słone przekąski w czasie oglądania ulubionego serialu, a może jemy zbyt dużo lub zbyt mało? Może przestaliśmy się ruszać? Odpowiadając sobie na to pytania, łatwo znajdziemy przyczynę dodatkowej tkanki tłuszczowej. A to już pierwszy krok do jej zredukowania!

Jak schudnąć 5 kilogramów?

Aby schudnąć 5 kilogramów, trzeba zmienić nawyki żywieniowe. Żadna głodówka, dzięki której szybko pozbędziemy się zbędnej tkanki tłuszczowej, nie jest zdrową ani polecaną metodą. Aby organizm nie zareagował później efektem jojo, należy tracić kilogramy powoli. Przyjmuje się, że bezpieczna i optymalna jest utrata 1 kilograma tygodniowo.

Decydując się na rozpoczęcie procesu odchudzania, warto:

Ograniczyć produkty mączne, zawierające skrobię – zrezygnowanie z jedzenia białego pieczywa, makaronu, ryżu czy ziemniaków czasem pozwala bardzo szybko zauważyć pozytywne efekty. Czujemy się lżejsi, bo nic nas nie zapycha! Pić dużo wody – to takie oczywiste, a jednak tak często o tym zapominamy. Dbając o właściwe nawodnienie, nie magazynujemy wody w organizmie, dzięki czemu szybciej tracimy na wadze Zrezygnować ze słodyczy – tutaj nie ma kompromisów. Czekoladki, ciasteczka, drożdżówki to źródło dodatkowych kalorii. Znacznej ilości kalorii. Nie jeść wieczorem – zimą często lubimy spędzać wieczory na oglądaniu seriali i filmów. Nie podjadajmy w czasie seansów, a jeśli już musimy coś chrupać, sięgnijmy po suszone jabłka i inne owoce Zacząć się ruszać – kanapa jest ciepła i przytulna, ale wygrzewając się na niej, z pewnością nie schudniemy. Spacer, ćwiczenia, jogging, nordic walking – nie jest istotne, jaką wprowadzimy aktywność, ale czy będziemy wykonywać ją regularnie. Ruch to zdrowie!

Stosując te zasady, szybko zauważymy, że waga zaczyna spadać.

Jak schudnąć z brzucha?

Jedz z mniejszych talerzy



To sprytny zabieg, dzięki któremu zjadamy mniejszą ilość kalorii podczas posiłku. Na małym talerzu wydaje się on większy, co zostało udowodnione badaniami. Z kolei biorąc duży talerz, możemy mieć poczucie niepełnej porcji i szybciej sięgnąć po dokładkę. To prowadzi do nadmiaru kalorii i niepotrzebnego przybierania na wadze.



... a do tego dokładnie przeżuwaj.



Zawsze, gdy jesz, pamiętaj, aby jeść powoli i odpowiednio przeżuwać. Pozwól enzymom w twojej ślinie zacząć działać i wysłać sygnał do mózgu o poziomie nasycenia. Dokładne przeżuwanie pomaga też wydajniej rozkładać pokarm, ułatwiając jego trawienie w żołądku.



Pamiętaj o odpowiedniej ilości snu



Badania wykazały, że słaba jakość snu u ludzi może prowadzić do znacznego przyrostu masy ciała i utrudnić redukcję tłuszczu z brzucha. Zbyt mało snu może prowadzić do stresu, a także zwiększać apetyt na wysokokaloryczne pokarmy. Dlatego ważne jest, aby spać co najmniej 7-8 godzin w ciągu nocy.



Nawadniaj się

Picie dużej ilości wody pozwala nawodnić organizm oraz przyspieszyć metabolizm. Pij przed posiłkiem, aby powstrzymać chęć na wysokokaloryczne potrawy i szybciej zaspokoić swój głód. W ciągu dnia miej zawsze przy sobie butelkę z wodą, a na wieczór sięgaj po ziołowe herbaty. Wiele z nich ma działanie uspokajające, co prowadzi do lepszego snu w nocy.





A na koniec: pamiętaj o prawidłowej postawie przy biurku



Niezależnie od tego, czy pracujesz przy biurku, czy spędzasz większość dnia w innej pozycji, warto kontrolować swoją postawę. Dlaczego ma to znaczenie przy odchudzaniu? Trzymanie się dobrej postawy pomaga zaangażować mięśnie okolic brzucha. Dodatkowo skorzysta na tym nasz kręgosłup, który zostanie odciążony od nadmiernego ciężaru i napięć.

