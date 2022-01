Ta zdrowa przekąska pomoże zahamować apetyt na słodycze

Najważniejsza sprawa, to przez cały dzień spożywać zbilansowane posiłki, które dostarczą organizmowi wszystkich potrzebnych składników. Jednak jeśli mimo to, dopada cię chęć zjedzenia całej paczki ciastek czy opakowania lodów sięgnij po... suszone śliwki. To rada znanej amerykańskiej dietetyczki i autorki książek o odżywianiu, Lauren Manaker.

W jaki sposób suszone śliwki hamują apetyt na cukier?

Suszone śliwki są sycące i mogą stłumić napady głodu. – Według badań opublikowanych w „Journal of Nutrition Bulletin” ludzie, którzy podjadali suszone śliwki, czuli się mniej głodni i ogólnie spożywali mniej kalorii niż ludzie, którzy w tym czasie sięgali po rodzynki lub żelki. Ponadto podjadacze suszonych śliwek lepiej kontrolowali swój apetyt w porównaniu z osobami, które podjadały rodzynki lub żelki – mówi Lauren Manaker.

Cukier ma właściwości uzależniające i silnie działające na mózg. Mózg można jednak oszukać, sięgając po słodycze bez dodatku cukru, a takimi są suszone śliwki.

Są naturalnie słodkie, co może pomóc zaspokoić apetyt na słodycze. Dodatkowo w przeciwieństwie do słodyczy, zawierają naturalne przeciwutleniacze, witaminy i minerały, a także błonnik, dzięki czemu są sycące. Każda suszona śliwka zawiera 3,5 grama naturalnie występujących cukrów i 0,5 grama błonnika – mówi Lauren Manaker.

Jak włączyć suszone śliwki do diety?

Jeśli rzeczywiście zależy ci na ograniczaniu niezdrowego i szkodliwego cukru w diecie, miej zawsze w szafce czy lodówce paczkę suszonych śliwek i sięgaj po nie zawsze, kiedy dopada cię ochota na słodycze. Suszone śliwki mogą być też dodatkiem do dań. Sprawdzą się w owsiankach, jako słodzący dodatek do koktajli czy dodatek do zdrowych, warzywnych pasztetów.

