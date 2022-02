Dodatkowa godzina snu pomoże osobom z nadwagą

Naukowcy z Uniwersytet Wisconsin-Madison odkryli, że wydłużenie czasu trwania snu w nocy może prowadzić do znacznego zmniejszenia dziennego spożycia kalorii u osób z nadwagą. Może nawet prowadzić do znacznej utraty wagi, jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać przez długi czas.

„Ograniczenie snu ma wpływ na regulację apetytu, co prowadzi do zwiększonego spożycia pokarmu, a tym samym naraża na ryzyko przybierania na wadze z biegiem czasu” – powiedział główny badacz Esra Tasali z University of Chicago Medicine.

Sen a deficyt kalorii

Badacze sprawdzili tę kwestię w randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem 80 osób dorosłych. Osoby te miały nadwagę i uzyskiwały krótki czas snu, mniej niż 6,5 godziny na dobę, co jest uznanym czynnikiem ryzyka otyłości. Pomysł polegał na zbadaniu, czy wydłużenie czasu snu może złagodzić to ryzyko. Uczestnikom losowo przydzielono wskazówki dotyczące higieny snu. Niektórym wydłużono czas ich snu średnio o 1,2 godziny na dobę, podczas gdy niektórzy pozostali działali jako grupa kontrolna.

Miało to miejsce przez dwa tygodnie, podczas których wszyscy badani spali we własnych łóżkach, śledzili sen za pomocą urządzeń do noszenia i byli zmuszani do kontynuowania normalnego trybu życia i diety.

Jakie były efekty?

Dodatkowe 1,2 godziny snu średnio doprowadziło do znacznego spadku spożycia żywności wśród badanych. Niektórzy zjadali nawet o 500 kalorii mniej dziennie. Interwencja doprowadziła średnio do zmniejszenia spożywanych kalorii o 270 i spowodowała deficyt kalorii wśród uczestników, aczkolwiek w krótkim okresie.

„Mamy ilościowe dowody wskazujące na zmniejszenie spożycia kalorii i ujemny bilans energetyczny. Jeśli zdrowe nawyki związane ze snem będą utrzymywane przez dłuższy czas, z czasem doprowadzi to do istotnej klinicznie utraty wagi. Wiele osób ciężko pracuje, aby znaleźć sposób na zmniejszenie spożycia kalorii, aby schudnąć – cóż, po prostu śpiąc więcej, możesz być w stanie go znacznie zmniejszyć” – powiedział Tasali. Odkrycia sugerują, że poprawa i utrzymanie odpowiedniego czasu snu może zmniejszyć wagę i być realną interwencją w zapobieganiu otyłości.

