Idzie wiosna, czas schudnąć! Oto 10 zmian, które warto wprowadzać na co dzień

Utrata wagi może wydawać się zniechęcającym procesem, który wymaga długich treningów i starannie zaplanowanych posiłków. Chociaż te rzeczy z pewnością odgrywają dużą rolę w tym procesie, istnieje wiele małych zmian w twoim stylu życia, które również mogą pomóc ci zrzucić kilogramy. Ważne jest, aby skupić się na małych rzeczach i robić je codziennie. Kluczowe nawyki obejmują picie większej ilości wody, przygotowywanie zdrowych posiłków z wyprzedzeniem i spędzanie większej ilości czasu w ruchu.

Wyznacz sobie cele na cały dzień. Warto rozpocząć dzień od szklanki wody i pić co najmniej dwie szklanki przed każdym posiłkiem lub przekąską. Nie tylko pomoże to trochę ograniczyć apetyt tuż przed jedzeniem, ale jest to dobry sposób, aby po prostu pamiętać o piciu. Kiedy nie pijesz wystarczającej ilości wody, twoje ciało może pomylić głód z pragnieniem. Dlatego zwiększenie spożycia wody może mieć ogromny wpływ na to, ile jesz w ciągu dnia. Co jeszcze warto robić, by schudnąć?

Zmiany, które warto wprowadzić, aby schudnąć

Jedz zdrowe tłuszcze



Chociaż tłuszcze są często budzącą obawę grupą żywności, mogą w rzeczywistości zwiększać uczucie sytości i zapobiegać późniejszemu napadowi objadania się.

Oczywiście niektóre tłuszcze są zdrowsze niż inne. Dodając tłuszcz do swojej diety, najlepiej jest wybierać bogate w składniki odżywcze tłuszcze nienasycone. Tłuszcze te, znane jako tłuszcze wielonienasycone i jednonienasycone, można znaleźć w awokado, oliwkach, orzechach i tłustych rybach, takich jak łosoś.



Zwróć uwagę na teksturę jedzenia



Jeśli kiedykolwiek dotarłeś do dna pudełka lodów, nie jesteś sam. Lody są jednymi z najłatwiejszych do przejadania się ze względu na ich miękką konsystencję.

Jednym z powodów, dla których łatwo przesadzić z takimi rzeczami, jak lody lub tłuczone ziemniaki, jest fakt, że konsystencja jest taka, że ​​bardzo łatwo jest po prostu jeść łyżkę po łyżce. Natomiast jeśli jesz surowe warzywa, musisz je dłużej żuć.

Nie oznacza to, że nie możesz cieszyć się jedzeniem, takim jak lody lub puree ziemniaczane, ale ważne jest, aby być uważnym podczas ich jedzenia. Dobrze jest wcześniej odmierzyć porcje, aby uniknąć przejadania się



Więcej śpij



Niewystarczająca ilość snu może podnieść poziom stresu, co może zwiększyć prawdopodobieństwo przyrostu masy ciała.

Kiedy nie śpisz wystarczająco dużo, wzrasta poziom kortyzolu - hormonu stresu.

Brak snu może również przeszkadzać w utracie wagi, ponieważ im mniej śpisz, tym dłużej nie śpisz i tym więcej masz czasu na jedzenie. Zaleca się co najmniej siedem godzin snu każdej nocy.



Rób plany, które nie dotyczą jedzenia ani picia



Nie musisz chodzić ze znajomymi do barów czy restauracji, aby miło spędzić czas. Istnieje wiele innych sposobów, aby być towarzyskim i spalać kalorie w tym samym czasie, na przykład:

Pozwiedzaj. Zwiedzanie pobliskich muzeów, ogrodów zoologicznych, akwariów lub parków rozrywki może pomóc ci zrobić trochę kroków, nawet nie będziesz zdawać sobie z tego sprawy.

Ćwicz. Jeśli jest słoneczny dzień, wybierz się na spacer, wędrówkę lub przejażdżkę rowerem po pobliskim parku.

Spraw, aby twoje treningi były ekscytujące. Możesz spalić kalorie, wspinając się po skałach, pływając na desce z wiosłem, kajakiem, grając w kręgle, pływając łódką lub na łyżwach.



Przygotuj śniadanie z wyprzedzeniem



Nie bez powodu śniadanie jest nazywane najważniejszym posiłkiem dnia. Niektóre badania wykazały, że pomijanie śniadania wiąże się z większym ryzykiem otyłości, cukrzycy i wysokiego poziomu cholesterolu - podczas gdy osoby jedzące śniadanie często są w stanie utrzymać zdrowszą wagę.

Często brakuje nam czasu. Ale śniadanie nie musi być czasochłonne, zwłaszcza jeśli przygotowujesz coś z wyprzedzeniem.



Uzupełniaj błonnik



Spożywanie dużej ilości błonnika może pomóc ci zachować uczucie sytości na dłużej. Aby uzyskać więcej błonnika, zaleca się spożywanie owoców, warzyw, orzechów, nasion, produktów pełnoziarnistych, fasoli i roślin strączkowych.



Używaj mniejszych ilości oleju



Chociaż niektóre oleje, takie jak olej z awokado lub słonecznikowy, są zdrowsze niż inne, są kalorycznie takie same. Niektóre oleje mogą być doskonałym źródłem zdrowych tłuszczów, ale zaleca się zamiast tego spożywanie ich z pełnowartościowych produktów spożywczych.

Dodanie połowy awokado do posiłku zapewnia zdrowe tłuszcze, ale także błonnik. Natomiast gotowanie z olejem z awokado, chociaż jest zdrowsze z punktu widzenia tłuszczu, tak naprawdę nie zapewnia niczego, co by cię syciło.



Umieść więcej warzyw na talerzu



Wypełnianie większości talerza warzywami to jeden z najłatwiejszych sposobów na ograniczenie kalorii bez zmiany ilości spożywanego pokarmu.

Ważne jest, aby jeść odpowiedni rodzaj warzyw. Potrawy bogate w skrobię, takie jak słodkie ziemniaki i dynia piżmowa, są pożywne, ale zawierają więcej kalorii niż warzywa o dużej zawartości wody, takie jak cukinia i kalafior.



Prowadź dziennik żywności



W dużym badaniu z 2008 roku naukowcy odkryli, że osoby, które codziennie zapisywały informacje na temat tego, co jedli, straciły na wadze dwa razy więcej niż osoby, które nie prowadziły żadnych zapisów.

A jeśli prowadzenie dziennika wydaje się zbyt trudne, istnieje również wiele aplikacji odchudzających, które mogą pomóc w śledzeniu tego, co jesz, i trzymaniu się planu, który spełnia twoje cele.

