Chcesz żyć dłużej? Włącz do swojej diety oliwę z oliwek

Najnowsze badania opublikowane w "Journal of the American College of Cardiology" dowodzą, że spożywanie pół łyżki oliwy z oliwek dziennie zmniejsza prawie o 20 proc. ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu chorób sercowo – naczyniowych.

Wśród tych, którzy mają w swoim jadłospisie oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia, o 17 proc. spada ryzyko przedwczesnej śmierci z powodu raka, o 18 proc. z powodu chorób układu oddechowego i aż o 29 proc. ryzyko śmierci z powodu chorób neurodegradacyjnych, do których zaliczane są m.in.: choroba Alzheimera i choroba Parkinsona. Co zawiera oliwa z oliwek? Oliwa z oliwek jest olejem z tłoczonych owoców oliwnych. W przeciwieństwie do smalcu i masła oliwa z oliwek nie zawiera tłuszczów, które są stałe w temperaturze pokojowej tzw. tłuszczów nasyconych. Składa się głównie ze zdrowszych jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Za prozdrowotne właściwości oliwy z oliwek odpowiada zawarty w niej kwas tłuszczowy, zwany kwasem oleinowym. Ponadto w oliwie znajdziemy też kwasy omega-3 i omega-6. Kwas oleinowy bogaty jest w związki fenolowe, przeciwutleniacze i korzystne cząsteczki pochodzące z tłuszczu, takie jak tokoferole. Dowiedziono, że kwas oleinowy wykazuje: działanie przeciwzapalne

obniża ciśnienie krwi

zwiększa wrażliwość na insulinę

przywraca zdrową mikroflorę jelitową

redukuje stres oksydacyjny Jaką oliwę wybrać? Sięgając w sklepie po oliwę z oliwek, należy wybrać tę z oznaczeniem „extra virgin”. To właśnie ona zawiera wszystkie prozdrowotne składniki, które chronią nas przed chorobami i zapewniają młody wygląd. Dietetycy doradzają, aby w codziennej diecie zastąpić inne źródła tłuszczu takie jak: margaryna, masło, majonez i tłuszcz mleczny właśnie oliwą z oliwek. Czy oliwa z oliwek tuczy? Należy pamiętać, że dostarczanie odpowiedniego tłuszczu w diecie jest niezwykle ważne. Bez niego nie mogłoby odbywać się wiele ważnych procesów, zapewniających nam sprawność, dobre samopoczucie i zdrowie. Oliwy z oliwek nie powinny wykluczać nawet osoby będące na diecie redukcyjnej. Liczne badania powiązały dietę śródziemnomorską, bogatą w oliwę z oliwek, z jej korzystnym wpływem na masę ciała. Używajmy jej zatem bez obaw jako dodatku do sałatek czy pieczywa, a także do smażenia lub duszenia potraw m.in. mięs, ryb i warzyw. Czytaj też:

Ranking diet: najlepsza znowu śródziemnomorska, keto wśród najgorszych