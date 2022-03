Ta prosta sztuczka sprawi, że twoje koktajle będą zdrowsze

Aby zrobić najprostszy koktajl owocowy, potrzebujesz owoce i płyn, który sprawi, że smoothie będzie miało odpowiednią konsystencję. I w tym płynnym dodatku tkwi cały sekret.

Nie dodawaj do koktajlu soków owocowych

Najczęstszy błąd to dodawanie do koktajli soku owocowego. Warto wiedzieć, że sok to nie to samo, co całe owoce, które dodatkowo są bogate chociażby we wspomagający pracę jelit błonnik. Soki zwiększają ilość cukru w koktajlu. Dodatkowo niektóre kupne soki są dodatkowo słodzone, a szklanka takiego soku może zawierać nawet 36 g cukru. Jeśli dorzucisz do tego dodatkową garść owoców, cukrowa bomba gotowa. A to właśnie między innymi cukier jest odpowiedzialny za powstawanie tak niechcianego tłuszczu brzusznego.

Co dodać do koktajlu zamiast soku owocowego?

Możliwości jest wiele. Oczywiście najbardziej neutralnym dodatkiem będzie zawsze woda. Rozcieńcz nią koktajle z dodatkiem bananów czy kremowego awokado. Jednak woda nie zawsze sprawdzi się jako dodatek do smoothie, szczególnie jeśli masz ochotę na pożywny koktajl, który może pełnić rolę śniadania. Postaw wtedy na pełne witamin i mikroelementów mleka roślinne – na przykład mleko migdałowe, owsiane czy z orzechów nerkowca. Dobrym pomysłem jest też dodanie do koktajlu z owocami naturalnego kefiru albo naturalnego, niesłodzonego jogurtu. Przykład? Weź szklankę owoców jagodowych, pół awokado i szklankę mleka roślinnego. A jeśli masz ochotę na coś naprawdę pożywnego, zmiksuj banana, naturalny jogurt, dodaj do tego gorzkiego kakao i odrobinę masła orzechowego.

Czytaj też:

