Nawyki żywieniowe po 40-stce, które nieubłagalnie rujnują figurę

Osiągniecie czterdziestki to dobry czas na ocenę swoich nawyków żywieniowych oraz wprowadzenie wymaganych poprawek. Być może to uchroni cię przed masą dodatkowych kilogramów, które nieuchronnie prowadzą do stanów chorobowych, takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy choroby sercowo-naczyniowe. Niestety ich ryzyko znacznie wzrasta u osób z dodatkowymi kilogramami.

Nadchodzi 40-stka? Zadbaj o siebie

Chociaż w tym okresie życia jesteś z pewnością wyjątkowo zabiegany – praca, dom, dzieci, obowiązki rodzinne i służbowe – warto znaleźć czas, by pomyśleć o sobie. W pierwszej kolejności wyeliminuj to, co rujnuje twoją sylwetkę i zdrowie. Niektóre nawyki żywieniowe mogą bowiem niweczyć twoje dotychczasowe wysiłki. Sprawdź poniżej, czego wystrzegać się w dojrzałym okresie życia – bądź wzorem dla siebie i swojej rodziny.

Najgorsze nawyki żywieniowe po 40

Rafinowana mąka i cukier



Dla większości osób powyżej 40 roku życia proste węglowodany stają się trudniejsze do przetworzenia bez przechowywania ich w postaci tłuszczu. Ponieważ rafinowane produkty mączne, takie jak słodkie wypieki są kaloryczne i mają małą wartość odżywczą, zastąp je bardziej złożonymi węglowodanami. Warto wymienić tu słodkie ziemniaki, płatki owsiane, brązowy ryż i komosę ryżową.



Restrykcyjne diety



Objadanie się nie jest zdrowe, ale restrykcyjna dieta również. Szczególnie osoby po 40 roku życia i starsze mogą odczuć ich negatywne skutki. To m.in. efekt jojo, czyli szybki powrót do wagi wyjściowej. Jedz z umiarem, ale nie katuj się dietą – twój organizm na to nie zasługuje!



Objadanie się przez cały dzień



Jedną z najważniejszych zasad zdrowego żywienia i utrzymania wagi jest jedzenie w ustalonych porach. Posiłki powinny odbywać się regularnie, bez pojadania między nimi. Jeśli jesz „z nudów”, bez kontroli – z pewnością szybko przytyjesz.



Duże posiłki o późnych godzinach



Stare chińskie przysłowie mówi, by śniadanie zjeść samemu, obiadem podzielić się z przyjacielem, a kolację oddać wrogowi. Jest w tym sporo prawdy pod względem odżywiania: późne i obfite posiłki nie sprzyjają naszemu zdrowiu ani sylwetce. Na kolację jedz coś lekkiego i w małych ilościach.



Niezdrowe jedzenie w biurze



W każdym wieku, a szczególnie po 40 roku życia warto poświęcić chwilę na przygotowanie sobie posiłku do pracy. W przeciwnym razie zapewne często zamówisz gotowe, kaloryczne danie, które szybko zaburzy twoją sylwetkę.



Zbyt późna wizyta u lekarza



Jeśli odczuwasz dolegliwości chorobowe, nie zwlekaj z wizytą lekarską. Rutynowe badania warto wykonywać profilaktycznie. Raz do roku sprawdź poziom witamin i minerałów w organizmie, zrób podstawowe badania krwi oraz moczu.