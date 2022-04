To najgorsze śniadanie, jakie możesz zjeść! Zrujnuje efekty zdrowej diety

Wybór śniadania jest kluczowy, jeśli dbasz o swoje zdrowie. Odpowiednie śniadanie nie tylko da siły na początek dnia, ale może pomóc osobom, które są na dietach odchudzających osiągnąć swój cel i zdrową sylwetkę.

Najbardziej niezdrowe śniadanie

Według Laury Burak, amerykańskiej ekspertki zajmującej się żywieniem, najgorszym produktem, jaki możesz zjeść na śniadanie, jest... pączek. Laura Burak zwraca uwagę, że wprawdzie nie można wskazywać tylko jednego produktu, jako winowajcy wszelkich schorzeń i wzrostu tkanki tłuszczowej, jednak pączki mają wiele cech, które za taki pozwalają je uznać. To przede wszystkim ogromna zawartość cukru i tłuszczu. Jeden pączek ma nawet 450 kalorii, a jeśli do tego lubisz słodką kawę z dodatkiem śmietanki, to otrzymujesz fatalne połączenie.

Badanie opublikowane niedawno w European Journal of Preventive Cardiology wykazało, że spożywanie zbyt dużej ilości cukru wiąże się z większymi złogami tłuszczu zarówno w sercu, jak i w jamie brzusznej, powodując powstawanie tłuszczu trzewnego, co jest niebezpieczne dla zdrowia (tłuszcz trzewny kumuluje się wokół narządów wewnętrznych, m.in. wokół serca czy wątroby).

Co najlepiej jeść na śniadanie?

Zadbaj o to, aby w twoim śniadaniu znalazła się odpowiednia ilość białka. Postaw na dodatek jajek, masła orzechowego, chudego twarogu lub naturalnego jogurtu, ale też zdrowego pieczywa (lub płatków owsianych), owoców i warzyw. Pamiętaj też, że organizm prędzej wybaczy ci pączka na śniadanie, jeśli masz 20 lat, niż jeśli jesteś pięćdziesięciolatkiem.

Zdrowa dieta to przede wszystkim zrównoważona i urozmaicona dieta. Jeśli pączek ze słodką kawą to jednorazowy grzeszek, nic się nie stanie, jednak jeśli taki zestaw na stałe gości w twoim śniadaniowym menu, czas to zmienić. Jeśli dodatkowo starasz się zrzucić zbędne kilogramy, przemyśl, czy chwila przyjemności jest warta tego, aby niweczyć dotychczasowe wysiłki.

