Czy pistacje są zdrowe? Wartości odżywcze pistacji

Pistacje, to nieduże, zielone orzechy, sprzedawane na ogół w łupinach. Są nie tylko bardzo smaczne, ale też wyjątkowo zdrowe. Zawierają zdrowe tłuszcze i są dobrym źródłem białka, błonnika i przeciwutleniaczy. Pistacje możemy znaleźć też w wielu różnych produktach, są dodawane do potraw i deserów. Ogromną popularnością cieszą się lody pistacjowe o charakterystycznym, zielonawym kolorze.

Pistacje, czyli orzechy pistacjowe

Pistacje to orzechy pistacjowe, które są wyjątkowo zdrowe. Nie bez powodu nazywane są orzechami szczęścia lub zielonymi migdałami. Pistacje to szczególne źródło karotenoidów, witamin i pierwiastków, dzięki czemu znakomicie wspomagają funkcjonowanie organizmu. Nie kosztują mało, ale warto od czasu do czasu po nie sięgać, ponieważ mogą znacznie poprawić kondycję zdrowotną organizmu.

Pistacje to twarde, zielone orzechy. Mają charakterystyczny kolor łupiny, przez co czasem mówi się o nich zielone migdały. Rosną na drzewie, które może osiągać nawet 15 metrów wysokości, ale w Azji występują również krzewy pistacji. Roślina pochodzi z Azji Środkowej i rośnie na pustyniach, w gorącym klimacie. Owoce drzewa lub krzewu pistacjowego są źródłem jadalnych nasion, w których znajdują się orzeszki pistacjowe. Ze względu na to, że roślina ta lubi suche i pustynne tereny, nie nadaje się do uprawy w naszej strefie klimatycznej.

Zalety pistacji

Pistacje to bomba witamin i składników odżywczych, bogate źródło żelaza, kwasów Omega-3. To jedyne orzechy zawierające karotenoidy, luteinę i zeaksantynę tak mocno wspierające pracę narządu wzroku i obniżające ryzyko zachorowania na choroby oczu. Za sprawą przeciwutleniaczy są też orzechami o największym potencjale antyoksydacyjnym, więc mogą zmniejszać ryzyko pojawienia się chorób nowotworowych.

Dlaczego warto włączyć je do swojego jadłospisu?

mają właściwości antyoksydacyjne

jedyne zawierają karotenoidy

wspomagają pracę oczu

zmniejszają ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej

wspierają pracę naczyń krwionośnych

wspomagają procesy enzymatyczne organizmu

pistacje obniżają poziom cholesterolu

orzechy te regulują ciśnienie tętnicze

stanowią profilaktykę i obronę od wolnych rodników

można je stosować na wzmocnienie kości

stanowią profilaktykę anemii dzięki sporej zawartości żelaza

wspierają układ nerwowy, poprawiają zdolność koncentracji

opóźniają proces starzenia się organizmu

Właściwości odżywcze pistacji

Właściwości odżywcze pistacji są bardzo duże. Pistacje wspierają gospodarkę kostno-stawową, ponieważ zawierają duże ilości wapnia i fosforu. Oprócz tego są źródłem kwasów Omega-3, które korzystnie wpływają na pracę układu nerwowego.

Pistacje zawierają witaminę E, witaminę B6 oraz witaminę C, dzięki czemu wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego i układu odpornościowego. Wysoka zawartość witaminy E sprawia, że pistacje korzystnie oddziałują na kondycję skóry, zapobiegając przedwczesnym procesom starzenia się. Oprócz tego znajduje się w nich luteina, która korzystnie oddziałuje na pracę narządu wzroku.

W pistacjach znajdują się również pierwiastki takie jak potas czy magnez, wspomagające pracę serca i układu sercowo-naczyniowego, a także żelazo, cynk czy fosfor. Jak widać, orzechy pistacjowe są skarbnicą substancji odżywczych i mogą pozytywnie wpływać na funkcjonowanie wielu układów w organizmie.

Pistacje – skład

Pistacje są bogate w białko, błonnik i przeciwutleniacze. Mają także kilka innych ważnych składników odżywczych, w tym witaminę B6 i potas.

Na szczególną uwagę zasługuje witamina B6. Lista jej zalet zdaje się nie mieć końca. Oto kilka najciekawszych funkcji witaminy B6:

pomaga zachować nieskazitelną skórę i opóźnia procesy starzenia się,

odgrywa kluczową rolę w usuwaniu niepożądanych substancji chemicznych z organizmu,

poprawia stan naczyń krwionośnych,

ma pozytywny wpływ na produkcję „dobrych hormonów”, takich jak serotonina,

poprawia samopoczucie i koncentrację,

zmniejsza ryzyko wystąpienia depresji,

jest niezbędna do wytworzenia hemoglobiny we krwi, a to oznacza, że zapobiega anemii,

zmniejsza ryzyko wystąpienia zwyrodnienia plamki żółtej,

łagodzi stany zapalne.

Pistacje – właściwości prozdrowotne

Oto kilka najważniejszych właściwości pistacji:

Pistacje są jednymi z najbardziej bogatych w przeciwutleniacze orzechów. Są bogate w luteinę i zeaksantynę, które wspomagają zdrowie oczu. Powszechnie wiadomo, że przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki, odpowiedzialne za uszkodzenia komórek i rozwój wielu poważnych chorób, np. chorób serca czy nowotworów.

Pistacje zawierają mniej kalorii niż pozostałe orzechy. Ich dodatkową zaletą jest ilość białka. Ponieważ białko stanowi około 20 proc. ich masy, pistacje są na drugim miejscu po migdałach, jeśli chodzi o zawartość białka. Zawierają także sporo błonnika pokarmowego, co w połączeniu z dużą ilością białka daje uczucie sytości. Oznacza to, że pistacje mogą być dobrym elementem diety odchudzającej.

Pistacje są doskonałym źródłem aminokwasu L-argininy, który przekształca się w tlenek azotu w organizmie. Powoduje on rozszerzenie naczyń krwionośnych poprzez sygnalizowanie relaksacji gładkich komórek śródbłonka. Oznacza to, że pistacje mogą mieć pozytywny wpływ na naczynia krwionośne.

Pistacje są doskonałym źródłem zdrowych tłuszczy, błonnika, białka, przeciwutleniaczy i różnych składników odżywczych, w tym witaminy B6 i potasu. Warto włączyć je do codziennej diety w rozsądnych ilościach.

Pistacje na anemię

Pistacje zawierają duże stężenie żelaza, dzięki czemu mogą zapobiegać anemii. Poleca się je osobom borykającym się z niedokrwistością, a także kobietom w ciąży, które są zagrożone anemią. Wysoka zawartość żelaza może także pomóc kobietom, które tracą dużo krwi w czasie menstruacji.

Pistacje na mocne nerwy

Orzechy pistacjowe, tak jak wszystkie inne orzechy, są bogate w witaminy z grupy B, dzięki czemu wspierają pracę układu nerwowego. Korzystnie oddziałują na pracę mózgu, wspierają pamięć i koncentrację. Mogą także pomóc zachować dobrą kondycję psychiczną i wspomagać procesy regeneracyjne komórek.

Pistacje na zdrowe oczy

W zielonych orzechach pistacjowych znajdują się substancje wspomagające pracę oczu. To przede wszystkim luteina, chroniąca przed rozwojem zwyrodnienia plamki żółtej, a także innych zwyrodnień oczu. Luteina może także stanowić profilaktykę w rozwoju tzw. syndromu suchego oka. Osoby spędzające długie godziny przed monitorem powinny szczególnie zadbać o pielęgnację oczu, ponieważ emisja światła niebieskiego może znacznie obciążać oczy i przyczyniać się do wystąpienia różnych dolegliwości m.in. pieczenia, łzawienia czy zaczerwienienia oczu.

Pistacje obniżają poziom cholesterolu, ciśnienia i cukru

Włączenie pistacji do diety może korzystnie oddziaływać na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego i zmniejszać ciśnienie krwi. Oprócz tego pistacje regulują poziom cukru i poziom lipidów w organizmie. Mogą pomóc w utrzymaniu właściwego poziomu cholesterolu a także w zredukowaniu poziomu trójglicerydów i frakcji złego cholesterolu LDL.

Pistacje a cukrzyca

Jak wynika z badań, regularne spożywanie pistacji może pomóc ustabilizować poziom cukru w organizmie. Poleca się je nawet cukrzykom. Pistacje mają niski indeks glikemiczny, dlatego można włączyć je na stałe do swojej codziennej diety bez obawiania się, że przyczynią się do nagłego skoku cukru.

Pistacje zmieszają ryzyko rozwoju raka (zwłaszcza płuc i prostaty)

W orzechach pistacjowych znajduje się gamma tokoferol, odmiana witaminy E, która może stanowić profilaktykę przed rozwojem chorób cywilizacyjnych i chorób nowotworowych. Jak wynika z badań, gamma tokoferol może chronić przed rozwojem raka płuc, a także raka prostaty.

Czy pistacje mają kwas foliowy?

W orzechach pistacjowych znajduje się kwas foliowy, który wspiera pracę układu nerwowego, a także układu sercowo-naczyniowego. Warto włączyć je do diety, by zapobiec niedoborom witaminy B9, choć pamiętajmy, że lepszym źródłem kwasu foliowego są zielone warzywa liściaste.

Czy pistacje są dobre na odchudzanie?

Orzechy są sycące, dlatego mogą zmniejszać uczucie głodu. Osoby przebywające na diecie i pragnące zrzucić kilka kilogramów, powinny szczególnie zainteresować się pistacjami. W pistacjach znajduje się błonnik, który nie tylko usprawnia metabolizm, ale też przyczynia się do lepszego funkcjonowania układu trawiennego.

Pistacje mogą stanowić zdrową przekąskę albo smaczny dodatek do śniadania dodającego energii (np. do owsianki ze świeżymi owocami). Pamiętajmy jednak, by nie jeść ich zbyt dużo, bo pistacje są wysokokaloryczne.

Czy od pistacji się tyje?

Paradoksalnie, pomimo tego, że w 100 g pistacji znajduje się ponad 570 kalorii, pistacje często są elementem diety osób pragnących zrzucić kilka kilogramów. Należy tylko jeść je w odpowiednich proporcjach. 1 pistacja zawiera 3 kalorie, dlatego kilkanaście pistacji dziennie nam nie zaszkodzi, a może wspomóc walkę o szczupłą sylwetkę.

Ile dziennie można zjeść pistacji?

Pistacje mają dużo kalorii. W 100 g zielonych orzechów może znajdować się nawet 570 kalorii! Z tego względu zaleca się, by dzienna dawka pistacji nie przekraczała 1-2 garści. To wystarczy, by dostarczyć organizmowi substancji odżywczych, a jednocześnie nie obciążyć układu trawiennego i nie spowodować nadwyżki kalorycznej. Pamiętajmy, że orzechy są mocno obciążające dla układu trawiennego i ciężkostrawne. Z tego powodu lepiej jeść pistacje rano niż wieczorem i pamiętać, by nie zjadać jednorazowo zbyt dużej porcji orzechów.

Kto powinien jeść pistacje?

Pistacje mogą jeść wszyscy, mogą się one również znaleźć w diecie dzieci. Warto przestrzegać jedynie zaleceń dotyczących ich spożywania. Nie powinno jeść się ich zbyt dużo, by nie obciążać układu trawiennego i układu pokarmowego.

Po pistacje powinny szczególnie sięgnąć osoby na diecie redukcyjnej, a także kobiety, które cierpią na niedobór żelaza. U dzieci orzechy mogą stanowić cenne źródło witamin i kwasów Omega-3.

Jakie pistacje są najzdrowsze?

Najzdrowsze są surowe pistacje, które nie zawierają dodatku soli. Każda obróbka termiczna pistacji może pozbawiać je wartości odżywczych, dlatego zdecydowanie lepiej jest wybierać naturalne orzechy.

Czy pistacje mogą być szkodliwe?

W celu zachowania wartości odżywczych pistacji, należy zadbać o ich prawidłowe przechowywanie. Orzechy powinny być przechowywane w suchym pomieszczeniu, najlepiej z dostępem do świeżego powietrza. Dobrze jest je przechowywać w otwartych pudłach lub workach, w których nie zaatakuje ich pleśń. Niewłaściwie przechowywane mogą też zawilgotnieć.

Czy można być uczulonym na pistacje?

Pistacje, tak jak inne orzechy, są alergizujące. Osoby, które mają alergię na nerkowce lub inne orzechy, powinny uważać również na pistacje. Pistacje mogą powodować reakcje skórne w postaci wysypki, ale również doprowadzić do obrzęku warg lub wstrząsu anafilaktycznego, który stanowi zagrożenie dla życia.

Zastosowanie - jak jeść pistacje?

Pistacje najlepiej jeść w postaci surowej, choć mają wiele zastosować. Można je dodawać do deserów, ciast, słodyczy lub pralinek. Świetnie nadają się również do lodów czy do owsianki albo pożywnej jaglanki.

Pistacje są zdrowe, ale też bardzo smaczne. Dużą popularnością cieszy się masło pistacjowe, które zawiera duże ilości witamin i składników odżywczych. Aby zrobić takie masło, wystarczy zmieszać ze sobą orzechy pistacjowe z oliwą z oliwek oraz solą. Będzie ono smaczne i bardzo zdrowe!

