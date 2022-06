Ocet jabłkowy na odkwaszenie organizmu – poznaj właściwości octu jabłkowego

Czasem nawet nie wiemy, że jesteśmy chorzy, choć zmagamy się z różnymi dolegliwościami, które miesiącami bagatelizujemy. Masz gazy, biegunki lub częste zaparcia? Pojawiają się alergie, stany zapalne? Zaczynasz tyć? A może masz problemy z pamięcią i koncentracją? Wszystkie przewlekłe dolegliwości potrafią skutecznie pozbawić nas sił witalnych. Mogą też doprowadzić do bardzo poważnych problemów ze zdrowiem. Jeśli prowadzisz stresujący tryb życia i żyjesz w biegu, konsumując duże ilości niezdrowych pokarmów i napojów, możesz odczuwać różne dolegliwości wynikające z zakwaszenia organizmu. Niski poziom pH może prowadzić do wielu chorób, infekcji, stanów zapalnych, braku energii i nudności.

Picie octu jabłkowego z miodem powoduje podwyższenie poziomu pH krwi do jej naturalnego stanu, co ułatwia zwalczanie zarazków i różnych dolegliwości. Chociaż istnieje wiele środowiskowych, genetycznych i emocjonalnych przyczyn choroby, nasz sposób odżywiania niezmiennie odgrywa bardzo ważną rolę.

Czym jest ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy to sfermentowany sok z rozgniecionych jabłek, który zawiera kwas cytrynowy. Podobnie jak sok jabłkowy zawiera trochę pektyny, witaminy B1, B2 i B6; biotynę, kwas foliowy, niacynę, kwas pantotenowy i witaminę C. Zawiera również niewielkie ilości składników mineralnych: sodu, fosforu, potasu, wapnia, żelaza i magnezu. Ocet jabłkowy może również zawierać znaczne ilości kwasu octowego.

Zawartość tych wszystkich składników sprawia, że właściwości prozdrowotne octu jabłkowego są ogromne. Nazywa się go cudownym octem, bo regularne picie go może znacznie poprawić kondycję zdrowotną, wspomóc pracę układu trawiennego i perystaltykę jelit. Może również pomóc odkwasić organizm, co ma niebagatelne znaczenie, bo zakwaszenie organizmu może wywoływać stany zapalne.

Cudowny ocet jabłkowy

Ocet jabłkowy ma szereg właściwości prozdrowotnych. W occie jabłkowym znajdują się pektyny, które korzystnie oddziałują na układ pokarmowy. Wykorzystuje się go nie tylko do odkwaszenia organizmu, ale również do leczenia zatruć pokarmowych, obniżenia poziomu cukru we krwi, leczenia nudności i wymiotów, ran i oparzeń. Stosuje się go również jako profilaktykę miażdżycy i anemii, ponieważ pobudza produkcję czerwonych krwinek. Korzyści z picia octu jabłkowego jest wiele, dlatego warto dowiedzieć się więcej na temat jego cudownego działania.

Ocet jabłkowy – zastosowanie

Ocet jabłkowy stosuje się:

na bóle gardła

w profilaktyce cukrzycy

w profilaktyce miażdżycy

w profilaktyce anemii

do leczenia chorób skóry

do odchudzania

na trawienie

do odbudowy mikroflory jelitowej

do odkwaszenia organizmu

do utraty zbędnych kilogramów

Ocet jabłkowy możemy pić w formie mikstury z miodem albo dodawać go do dań, np. płatków owsianych czy do sałatek. Jest to produkt całkowicie naturalny, dlatego nie powinien nam zaszkodzić, ale nie należy przekraczać jego dozwolonych dawek na dobę.

Co więcej, ocet jabłkowy znajduje zastosowanie również jako środek czyszczący. Ma właściwości bakteriobójcze, dlatego można przygotowywać z niego domowe środki do czyszczenia.

Czy ocet jabłkowy zakwasza organizm?

W przeciwieństwie do zwykłego octu, który ma kwaśny odczyn, ocet jabłkowy może pomóc nam odkwasić organizm. Pomaga przywrócić równowagę kwasowo-zasadową i zneutralizować nadmiar kwasów, dlatego może okazać się pomocny u osób, które cierpią na bóle żołądka, wzdęcia, gazy i inne dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Aby odkwasić organizm i przywrócić równowagę w mikroflorze jelitowej, należy codziennie rano pić miksturę, składającą się z octu jabłkowego oraz z miodu. To bardzo proste i skuteczne połączenie, które nie tylko przeciwdziała zakwaszeniu organizmu, ale również pobudza metabolizm i dodaje nam energii. Regularne picie mikstury może przywrócić równowagę we florze bakteryjnej, ponieważ ocet jabłkowy to naturalny probiotyk.

Jak zrobić napój z octu jabłkowego i miodu?

Ocet jabłkowy jest skarbnicą witamin i minerałów, dlatego wykazuje korzystne działanie na zdrowie. Z kolei miód zawiera potas, wapń, magnez, żelazo, miedź i cynk. Znajdziemy w nim również witaminy – w tym witaminę C, tiaminę, ryboflawinę, kwas nikotynowy, witaminę B6 i kwas pantotenowy. Połączenie tych dwóch produktów sprawia, że zyskujemy znakomitą miksturę wspierającą mikroflorę jelitową.

Aby ją przygotować, połącz jedną łyżeczkę miodu z jedną łyżeczką octu jabłkowego i oba składniki wymieszaj w szklance letniej wody. Napój wypij 20 minut przed śniadaniem. Zaleca się raczej przygotowywanie octu jabłkowego codziennie na świeżo, ale jeśli zrobimy zbyt dużą ilość, możemy przelać go do butelek i trzymać w chłodnym miejscu. Taka mikstura octu i miodu nadaje się również do sałatek czy warzyw, można na jej bazie przyrządzić pyszny sos i wykorzystywać go do wielu potraw.

Należy pamiętać, że duże ilości octu jabłkowego mogą zakłócać działanie diuretyków, środków przeczyszczających i leków przeciw cukrzycy i chorobom serca. Dlatego też przed rozpoczęciem kuracji odkwaszającej należy skonsultować się z lekarzem.

Pierwsze efekty poprawy samopoczucia zauważymy po około 3 miesiącach regularnego picia octu jabłkowego. Warto wprowadzić taki nawyk i zamienić tym napojem np. filiżankę porannej kawy.

Jak stosować ocet jabłkowy?

Octu jabłkowego nie pije się samodzielnie. Należy rozrobić go w wodzie, najlepiej lekko ciepłej. Sam ocet mógłby być zbyt kwaśny. Dwie łyżki octu jabłkowego i 2 łyżki miodu nakładamy drewnianą łyżką do naczynia i zalewamy szklanką wody. Jeśli chcemy wypić go porcjami, to przechowujemy w chłodnym miejscu.

Jak pić ocet jabłkowy na jelita?

Aby wspomóc pracę jelit, należy sięgać po napój z octem jabłkowym raz lub dwa razy dziennie. Taką miksturę z miodem zalewamy przegotowaną wodą i pijemy 20 minut przed posiłkiem (najlepiej śniadaniem). Jeśli chcemy wzmocnić działanie octu jabłkowego, możemy szklankę napoju podzielić na dwie porcje i drugą część wypić przed obiadem.

Ocet jabłkowy na odchudzanie

Osoby przebywające na diecie redukcyjnej mogą sięgnąć po ocet jabłkowy, gdy chcą stracić na wadze. Wypicie szklanki wody z octem jabłkowym i miodem przed śniadaniem może zwiększyć uczucie sytości i zapobiec podjadaniu między posiłkami. Napój ten możemy też podzielić na dwie porcje i pić go rano oraz przed obiadem, by wzmocnić jego działanie.

Ocet jabłkowy działa moczopędnie i oczyszczająco na organizm, może zatem pomóc oczyścić go z toksyn oraz złogów pokarmowych. Sięgając po miksturę z octem jabłkowym, a także dbając o regularne nawadnianie organizmu, możemy dość szybko poczuć się lżej i zauważyć, że brzuch staje się bardziej płaski.

Ile kalorii zawiera ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy ma bardzo niewiele kalorii. W 100 gramach octu znajduje się 21 kalorii. Jest to zatem składnik, po który mogą śmiało sięgać osoby pragnące zrzucić kilka dodatkowych kilogramów.

Ocet jabłkowy obniża poziom cholesterolu

Spożywanie octu jabłkowego korzystnie oddziałuje na gospodarkę lipidową, zmniejszając stężenie cholesterolu w organizmie. Regularne picie octu jabłkowego może obniżyć poziom złego cholesterolu we krwi oraz pomóc unormować poziom cholesterolu całkowitego.

Ma to znaczenie niebagatelne dla osób, które znajdują się w grupie ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia i chorób układu sercowo-naczyniowego.

Ocet jabłkowy skuteczny w walce z cukrzycą

Ocet z jabłek poleca się osobom borykającym się z insulinoopornością oraz z cukrzycą. Obniża poziom cukru we krwi, zwiększa wrażliwość na insulinę i może pomóc ograniczyć skoki cukru po posiłku. Efekty są uzależnione od regularności, ale picie octu jabłkowego w połączeniu ze zbilansowaną i zdrową dietą może znacznie zredukować poziom cukru.

Badania potwierdzają skuteczność stosowania octu jabłkowego w kontekście zapobiegania cukrzycy. Australijscy naukowcy z Griffith University w 2016 roku opublikowali badania, z których wynika, że kwas octowy bardzo skutecznie redukuje poziom cukru we krwi.

Osoby, które mają stan przedcukrzycowy, mogą sięgnąć po miksturę z octu jabłkowego, by obniżyć poziom cukru we krwi. Należy jednak poinformować o tym lekarza, bo ocet jabłkowy może wchodzić w reakcję z niektórymi lekami.

Ocet w walce z nadciśnieniem

Ocet jabłkowy może okazać się pomocny również u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze. Może hamować działanie enzymu, obkurczającego naczynia krwionośne i podnoszącego ciśnienie krwi. Dodatkowo, ocet jabłkowy korzystnie oddziałuje na naczynia krwionośne, może zatem obniżać wysokie ciśnienie krwi.

Jak stosować ocet jabłkowy do pielęgnacji skóry i włosów?

Ocet jabłkowy nadaje się również do pielęgnacji skóry głowy oraz włosów. Ze względu na swoje bakteriobójcze działanie może pomóc osobom borykającym się z łupieżem czy chorobami skóry głowy. Świetnie reguluje również produkcję gruczołów łojowych, dzięki czemu może okazać się pomocny w walce z przetłuszczaniem się włosów.

Płukanki z octem jabłkowym zamykają łuski włosów, przywracając im blask i nadając gładkość. Warto je stosować regularnie, by poprawić kondycję włosów. Aby to zrobić, wystarczy po dokładnym umyciu włosów i spłukaniu ich wodą, wypłukać je płukanką z octem jabłkowym. Dzięki temu będą się pięknie błyszczeć, przestaną się puszyć, nabiorą witalności i sprężystości.

Ocet jabłkowy może być wchłaniany do włosów i paznokci przez skórę, a także pomaga w utrzymaniu zdrowia skóry. Oto obszerna lista najbardziej skutecznych sposobów tworzenia kosmetyków z octem jabłkowym.

Przeciwskazania picia octu jabłkowego

Ocet jabłkowy, mimo swoich znakomitych właściwości, nie jest jednak dla wszystkich. Nie powinny po niego sięgać kobiety w ciąży, a także osoby, które cierpią na choroby wątroby, wrzody lub refluks żołądkowo-przełykowy.

