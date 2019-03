Jak szybko spalić pączka? Cenne porady na Tłusty Czwartek

Pączki należą do jednych z chętniej spożywanych wyrobów cukierniczych. Niestety ich kaloryczność może w negatywny sposób odbić się na wyglądzie sylwetki. Istnieją jednak sposoby na to, aby zjedzone pączki nie zniweczyły naszych planów związanych ze zdrowym odżywianiem oraz odchudzaniem.

Pączki – wartości odżywcze

Pączki nie należą do szczególnie wartościowych pod względem wartości odżywczych produktów spożywczych. Tak naprawę zawierają jedynie puste kalorie, czyli nie są polecanym składnikiem zdrowej diety. Jedząc pączki, dostarczamy do naszego organizmu nieznaczne ilości białka oraz dużo węglowodanów i nasyconych tłuszczów, więc na pewno nasze zdrowie na tym nie skorzysta.

Kaloryczność pączków wzrasta w zależności od tego, w jaki sposób zostały one przygotowane i jakie składniki zawierają. Najmniej kalorii mają pączki odpiekane w piecu, ale niestety jest to wyrób mrożony i z tego względu może zawierać szereg niekorzystnych dla naszego zdrowia substancji. Tradycyjny pączek usmażony w głębokim tłuszczu i przygotowany bez dodatku chemicznych polepszaczy, spulchniaczy czy aromatów to zdecydowanie lepszy, choć i bardziej kaloryczny wybór.

Ile kalorii ma pączek?

Odchudzanie i dieta nie mają wiele wspólnego z pączkami oraz równie chętnie spożywanymi w tłusty czwartek faworkami. Tradycyjny pączek z marmoladą ma około 300 kcal, pączek z lukrem – 350 kcal, a pączek z budyniem i czekoladą może mieć nawet 400 kcal.

Kaloryczność pączka równa się kaloryczności sporej porcji dorsza, duszonego kurczaka czy 4 talerzy domowej zupy jarzynowej, więc lepiej nie przesadzać ze świętowaniem i potraktować tę słodką przekąskę jako okazjonalny deser, a nie drugie śniadanie lub codzienny składnik naszego menu. Po zjedzeniu pączka natychmiast podnosi się poziom glukozy we krwi, a później równie szybko spada, dlatego ponownie odczuwamy głód i mamy ochotę na coś słodkiego, więc pączki sprzyjają także podjadaniu.

Nie oznacza to jednak, że zjedzenie raz do roku pączka zniweczy nasze plany związane ze zdrowym odżywianiem i odchudzaniem. We wszystkim trzeba zachować umiar, a przesada w każdą stronę może okazać się szkodliwa. Mając to na uwadze, można zjeść pączka w tłusty czwartek bez większych wyrzutów sumienia, ale jedynie pod warunkiem, że później odpowiednio zadbamy o to, aby obecne w nim kalorie pożytkować we właściwy sposób.

Jak szybko spalić pączka?

Wystarczy kilkadziesiąt minut aktywności, aby spalić kalorie z jednego pączka. Nie musimy w tym celu nawet wybierać się na siłownię, wystarczy gimnastyka w domowym zaciszu lub wykonywanie codziennych obowiązków domowych, które również spalają kalorie.

Dla przykładu 300 kcal pomoże spalić:

30 – 40 minut skakania na skakance,



15 minut wchodzenia po schodach,



70 minut marszu,



60 minut spokojnej jazdy na rowerze,



40 minut intensywnego aerobiku,



40 minut joggingu,



50 minut odkurzania,



40 minut grabienia ogrodu,



120 minut prasowania,



70 minut trzepania dywanów,



120 minut namiętnych pocałunków.



Jak widać spalenie pączka może nas sporo kosztować, dlatego najlepiej poprzestać na tym jednym i symbolicznym, zamiast korzystać z uroków tłustego czwartku i świętować „na bogato”. Najlepiej kierować się zasadą umiaru i równowagi, dzięki której zjedzony pączek nie będzie tak strasznie nam ciążył.

Co to oznacza? Nic innego, jak to, że stosując na co dzień zdrową dietę i prowadząc aktywny tryb życia, można sobie pozwolić na więcej. W przypadku osób otyłych lub z nadwagą, które dodatkowo stronią od aktywności, powinno to być zachętą do zmiany trybu życia oraz nawyków żywieniowych, bo wówczas łatwiej będzie nie tylko odmówić sobie kolejnego słodkiego przysmaku, ale także spalić dostarczone wraz z nim do organizmu kalorie.

