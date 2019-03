Odgrzewasz te dania? Możesz pożałować

Większość odgrzewanych potraw nie traci na smaku oraz konsystencji, ale nie wszystkie mogą być kilkukrotnie podgrzewane, bo mogą spowodować zarówno lekką niestrawność, jak i poważne schorzenia. Jakich potraw nie należy ponownie podgrzewać?

Jakich dań nie wolno podgrzewać?

O tym, że rozmrożonych produktów spożywczych i potraw nie należy ponownie zamrażać, wiemy wszyscy. W kwestii odgrzewania potraw nasza wiedza nie jest już wystarczająca i często popełniany szkodliwe dla naszego zdrowia błędy. Gotowanie większej ilości zupy, gulaszu lub bigosu to Polska tradycja, często sądzimy, że potrawy te wręcz zyskują na smaku po kilku podgrzaniach. Niestety nie zawsze odgrzewanie potraw wyjdzie nam na zdrowie.

Kilkukrotne podgrzewanie potraw nie wpływa w pozytywny sposób na zachowanie ich wartości odżywczych oraz może szkodzić zdrowiu. W czasie długotrwałej obróbki termicznej następują znaczące straty witamin oraz mogą wydzielać się szkodliwe substancje chemiczne, odpowiedzialne m.in. za zwiększenie ryzyka rozwoju nowotworów.

Nasze babcie często powtarzały, że aby przedłużyć trwałość dania, należy je ponownie zagotować. Takie zwyczaje często kultywujemy w naszych domach, jednak badania dowodzą, że nie jest to najlepszy sposób na ochronę przed bakteriami. Wręcz przeciwnie, niektóre produkty np. ziemniaki po ponownym podgrzaniu mogą nam poważnie zaszkodzić. Czego jeszcze nie należy odgrzewać?

Zachowaj ostrożność

Podsumowując, nie wszystkie potrawy możemy bezpiecznie spożywać po ponownym podgrzaniu. Warto o tym pamiętać i zwracać baczną uwagę na to, co, ile razy i jak długo poddajemy obróbce termicznej. Co ważne, jeżeli musimy odgrzać np. porcję zupy, to najbezpieczniejsze jest jej powolne podgrzewanie do temperatury max. 60 stopni Celsjusza.



Ryż

Ugotowany ryż także nie nadaje się do ponownego podgrzewania. Odgrzewając ugotowany ryż, narażamy się na poważne zatrucie bakterią Bacillus cereus, która powoduje liczne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Bakterie w ryżu nie giną w wysokiej temperaturze.



Jajka

Odgrzewane jajko nie jest dość popularną potrawą, ale lepiej przestrzec przed jego kilkukrotną obróbką termiczną. W czasie ponownego podgrzania jajek np. na twardo mogą wydzielać się szkodliwe toksyny, które zagrażają zdrowiu. Warto wziąć to pod uwagę przygotowując np. klops z jajkiem, który należy do tradycyjnych dań kuchni polskiej.



Mięso drobiowe

Drób cechuje szczególna budowa białek, które po ponownym podgrzaniu stają się wyjątkowo ciężkostrawne. Z tego względu lepiej usmażonego lub upieczonego kurczaka zjeść na zimno i wykorzystać np. do sałatki, niż ponownie odgrzewać. Co więcej, mięso w czasie odgrzewania na oleju drastycznie zwiększa swoją kaloryczność, bo wchłania dodatkową porcję tłuszczu.



Tłuszcze zwierzęce i roślinne

Tłuszcze zwierzęce i roślinne także nie mogą być wielokrotnie podgrzewane. Jeżeli zbagatelizujemy tę zasadę, możemy znacząco zwiększyć ryzyko rozwoju nowotworów i stać się ofiarą ciężkiego zatrucia. Z tego względu lepiej unikać wszelkich dań smażonych w głębokim tłuszczu, które tak bardzo kochamy np. frytek. Kontrole fast-foodów wielokrotnie udowodniły, że w barach szybkiej obsługi, nagminnie stosuje się wielokrotnie przesmażone frytury i oleje, które nie nadają się do smażenia w wysokiej temperaturze.



Warzywa bogate w azotany

Dużą zawartością azotanów cechują się przede wszystkim warzywa zielone, które uważane są za pogromców wolnych rodników i sprzymierzeńców naszego zdrowia. Do grupy tej należy także zaliczyć buraki, rzepę, zieloną fasolkę szparagową i rzodkiewki. Warzywa bogate w azotany pozytywnie wpływają na stan naszego układu krążenia, zapobiegają zawałom i chronią przed zakrzepami, ale mogą też szkodzić, jeżeli będziemy je poddawać ponownej obróbce termicznej - wówczas azotany mogą zamienić się w wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia azotyny. Z tego względu zielone warzywa liściaste najlepiej jeść na surowo lub dodawać je do potraw tuż przed zakończeniem gotowania.Czytaj także:

