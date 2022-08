Czy woda po kiszonych ogórkach jest zdrowa? Zalety i właściwości soku z ogórków

Kiszone ogórki są nie tylko smaczne, ale też bardzo zdrowe. Pozytywnie wpływają na mikroflorę jelitową, a więc i na układ odpornościowy i nastrój. Ponadto są niskokaloryczne, więc stanowią doskonały element zdrowej diety odchudzającej. Ogórki kiszone możemy jeść solo w postaci przekąski, ale też dodawać je do surówek, sałatek, kanapek. Rewelacyjnie smakują też w zupie. Kto nie lubi ogórkowej?

Chociaż po ogórki kiszone sięgamy chętnie, tak już wodę, w której się znajdowały, wylewamy do zlewu. Traktujemy ją jak zbędny odpad. Podobnie jest z wodą po gotowaniu makaronu. Dla wielu osób może być zaskoczeniem, że woda po ogórkach kiszonych jest bardzo cenna – ma silne właściwości prozdrowotne.

Kiszenie ogórków – proces fermentacji mlekowej

Kiszenie ogórków to sposób na przedłużenie im trwałości. Ogórki to warzywo, którego nie da się przechować przez długi czas. Każdy, kto skusił się i kupił większą ilość ogórków, których w żaden sposób nie przerobił, wie, że po pewnym czasie stają się żółte lub miękkie. Aby przechować je w spiżarce przez okres jesienno-zimowy, trzeba je przerobić – ukisić lub zakonserwować.

Kiszenie ogórków nie jest specjalnie skomplikowane, a bardzo zdrowe. Pod wpływem fermentacji wydzielają się bakterie probiotyczne, które zmieniają skład chemiczny ogórków. Warzywa te zawierają większą ilość bakterii kwasu mlekowego, ale też więcej witamin z grupy B oraz sodu. Zmniejsza się natomiast zawartość witaminy C oraz potasu, ale nie działa to na niekorzyść ogórków, ponieważ dzięki bakteriom kwasu mlekowego stają się one pożywieniem wzmacniającym mikroflorę jelitową oraz odporność.

Czym jest woda z kiszonych ogórków?

Sok z kiszonych ogórków to kwaśny napój, który można lubić albo nie, ale który warto włączyć do swojej diety, bo jest doskonałym źródłem kwasu mlekowego. Bakterie probiotyczne zawarte w wodzie z ogórków poprawiają skład mikroflory jelitowej i dzięki temu wzmacniają wydajność organizmu. Regularne stosowanie soku z kiszonych ogórków może mieć wiele zalet: obniżyć stężenie lipidów oraz cukru, wzmocnić florę bakteryjną, uspokoić układ pokarmowy i zmniejszyć problemy trawienne. Woda z ogórków kiszonych zapobiega także odwodnieniu organizmu oraz przywraca równowagę elektrolityczną. Co więcej, poleca się ją nawet osobom z nietolerancją laktozy, by wspomóc funkcjonowanie układu trawiennego.

Woda z ogórków – napój nie tylko na kaca

Woda z ogórków kiszonych kojarzy nam się z naturalnym lekiem na poimprezowe kiepskie samopoczucie. W rzeczywistości ma ona jednak dużo więcej zalet, ponieważ nie tylko świetnie nawadnia organizm, ale również przywraca równowagę elektrolitową, a także uzupełnia niedobór minerałów i witamin.

Co więcej, kwas mlekowy wspomaga prawidłowy skład mikroflory jelitowej i wzmacnia odporność. Silna mikroflora jelitowa staje się mniej podatna na przenikanie wirusów i drobnoustrojów, które mogą doprowadzić do rozwoju infekcji. Bakterie probiotyczne powstałe w procesie fermentacji ogórków kiszonych mają również dodatkową zaletę – woda ta przywraca równowagę zasadową organizmu, może także łagodzić objawy zgagi czy refluksu żołądkowo-przełykowego.

W ogórkach kiszonych znajduje się też wysoka ilość witamin i mikroelementów, dzięki czemu woda wzmacnia organizm. Witaminy B mogą nie tylko poprawić stan włosów, skóry i paznokci, ale także wspomóc pamięć i koncentrację.

Sok z kiszonych ogórków – wartości odżywcze

Woda z ogórków kiszonych zawiera:

witaminy z grupy B (witamina B1, B2, B3 i B6)

witaminę A

witaminę C



witaminę E

witaminę K

kwas mlekowy

magnez

cynk

potas

wapń

Właściwości soku z kiszonych ogórków

Sok z kiszonych ogórków może wspomóc funkcjonowanie całego organizmu. Regularne picie wody z ogórków kiszonych nie tylko może uregulować pracę układu trawiennego, ale także wspomóc odporność, wyeliminować niektóre dolegliwości oraz poprawić funkcjonowanie układu nerwowego.

Woda z ogórków kiszonych wspiera funkcjonowanie jelit oraz żołądka, dlatego może poprawić samopoczucie osób, które borykają się z wieloma dolegliwościami ze strony układu pokarmowego. Zgaga, zaparcia, refluks żołądkowo-przełykowy to tylko niektóre schorzenia, jakie może pomóc wyeliminować regularne picie wody z ogórków kiszonych.

Kiszonki mają więcej cennych właściwości. Wskazuje się na ich zdolność regulowania pracy układu sercowo-naczyniowego i obniżania ciśnienia krwi. Dobrze nawadniają, dlatego mogą stanowić profilaktykę odwodnienia, a także wspomóc pracę nerek i układu moczowego.

Kiszonki bogate w bakterie kwasu mlekowego wspomagają także pracę układu nerwowego, łagodząc bóle głowy oraz migreny.

Woda z kiszonych ogórków – wpływ na skórę i paznokcie

Sok z kiszonych ogórków jest bogaty w witaminy z grupy B. Dzięki temu rewelacyjnie wzmacnia kondycję włosów, skóry i paznokci. Może zapobiec ich kruchości i łamliwości, a także je odżywić, ale tylko wtedy, gdy sięgamy po niego regularnie.

Co więcej, w wodzie po kiszonych ogórkach znajdują się witaminy A i E, które wzmacniają skórę. Częste picie soku z kiszonych ogórków może spowolnić procesy starzenia się i zmniejszyć skutki stresu oksydacyjnego.

Sok z kiszonych ogórków opóźnia procesy starzenia

Woda z kiszonek jest bogata w witaminy i mikroelementy, a także łagodzi stres oksydacyjny, dlatego może stanowić naturalną profilaktykę antystarzeniową. Zwalcza wolne rodniki, zapobiegając zniszczeniom na poziomie komórkowym i obniża ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca.

Kwas z kiszonych ogórków na odchudzanie

Kiszonki wspierają pracę jelit, dlatego poleca się je osobom, które chcą zrzucić zbędne kilogramy. Codzienne spożywanie kiszonek może wyeliminować ryzyko przybrania na wadze. Dodatkową zaletą picia wody z kiszonych ogórków jest to, że zwiększa ona wchłanianie pokarmów, dlatego zapobiega podjadaniu między posiłkami. Pijąc kiszonki, dłużej czujemy się syci, nie mamy więc ochoty sięgać po słodkie i niezdrowe przekąski.

Sok z kiszonych ogórków pomaga również uregulować poziom cukru we krwi, dlatego zaleca się go osobom, które cierpią na insulinooporność lub którym badania wykazały stan przedcukrzycowy. Woda z kiszonek eliminuje także toksyny z organizmu, działa nawadniająco i pomaga pozbyć się odłożonej wody. Warto po nią sięgać w czasie PMS-u, czyli przed miesiączką, gdy wiele pań skarży się na nadmierne gromadzenie wody w organizmie. Może pomóc złagodzić obrzęki i poprawić samopoczucie.

Sok z kiszonych ogórków na... skurcze mięśni

Woda z ogórków kiszonych jest bogata w magnez oraz w inne pierwiastki, dlatego zaleca się ją sportowcom i osobom, które intensywnie trenują. Może wspomóc regenerację mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym i złagodzić skurcze, które często zdarzają się osobom intensywnie trenującym.

Woda z ogórków kiszonych na przeczyszczenie

Kiszone ogórki wspierają pracę jelit i układu trawiennego, dzięki czemu pomagają pozbyć się zaparć i złogów pokarmowych. Powinny po nie sięgać osoby, które mają trudności z regularnym wypróżnianiem się lub które cierpią na zespół jelita drażliwego, przez który często mają uczucie niepełnego wypróżnienia.

Regularne picie soku z kiszonych ogórków może uregulować pracę układu trawiennego i pomóc złagodzić wiele dolegliwości trawiennych. Wskazuje się na ich dobroczynne działanie w zakresie łagodzenia zgagi i refluksu żołądkowego. Sok z kiszonek wspomaga też prawidłową pracę żołądka i wspiera wydzielanie kwasów żołądkowych, które mogą przyspieszać przemianę materii. Dzięki temu wspierają procesy odchudzania oraz utraty zbędnych kilogramów.

Woda z kiszonych ogórków na kaca

Po sok z kiszonych ogórków często sięgają osoby, które spożyły zbyt dużą ilość alkoholu. Po nocnej imprezie, w czasie której chętnie sięgaliśmy po drinki czy inne napoje wyskokowe, rzeczywiście warto jest sięgnąć po wodę z kiszonych ogórków. Zawiera ona wiele witamin i mikroelementów, dlatego poprawia samopoczucie. Pamiętajmy, że alkohol nie tylko wypłukuje pierwiastki z organizmu, ale też prowadzi do odwodnienia. Aby przywrócić utraconą równowagę elektrolityczną, warto pić sok z kiszonek.

Woda z ogórków kiszonych a biegunka

Ogórki kiszone wspomagają pracę jelit i układu pokarmowego, ale działają także przeczyszczająco. W czasie zatrucia pokarmowego lub biegunki nie zaleca się zatem sięgania po sok z ogórków kiszonych, ponieważ może on nasilićobjawy biegunki.

Nietypowe zastosowania wody po kiszonych ogórkach

Najbardziej zaskakującym zastosowaniem wody po ogórkach kiszonych jest leczenie kaca. Jeśli dzień wcześniej przesadziliśmy z alkoholem, warto po nią sięgnąć następnego dnia. Zdecydowanie lepsze to niż tłuste potrawy, na które na ogół mamy chęć. Co ciekawe, na bazie wody po ogórkach można też przygotować orzeźwiającego drinka. Spróbuj dodać do niej wódkę i lód.

Mówi się, że woda po kiszonych ogórkach potrafi zniwelować skutki intensywnego treningu, tzw. zakwasy. Dzięki niej mięśnie szybciej się regenerują, dolegliwości mijają i można szybciej wrócić do ćwiczeń. Czy tak jest naprawdę? Warto spróbować. Takie porady można znaleźć na wielu forach i stronach, poświęconych aktywności fizycznej.

Regularne popijanie wody po ogórkach działa podobnie jak same ogórki. Pozytywnie wpływa na mikroflorę jelitową, wzmacniając odporność organizmu. Może to być więc jeden z elementów wzmacniających budowanie odporności. Woda sprawdzi się także przy łagodzeniu kaszlu i chrypki.

Woda po ogórkach sprawdzi się jako nawóz dla roślin liliowatych – uwielbiają kwaśne podłoże.

Picie wody po ogórkach przed posiłkiem zapobiega wystąpieniu dokuczliwej zgagi.

Woda po ogórkach pozwala też... pozbyć się męczącej czkawki.

Jak często pić wodę z ogórków kiszonych?

Woda z ogórków kiszonych ma tyle cennych właściwości prozdrowotnych, że można po nią sięgać codziennie. Nie zaszkodzi, jeśli każdego dnia wypijemy około 200 ml (szklankę) wody zawierającej bakterie probiotyczne.

Osoby, które nie przepadają za jej smakiem, mogą sięgać po nią rzadziej, np. dwa razy w tygodniu. Takie spożywanie jej również wspomoże funkcjonowanie układu trawiennego oraz poprawi kondycję mikroflory jelitowej.

Woda z ogórków kiszonych u kobiet w ciąży

Po ogórki kiszone często sięgają kobiety w ciąży. Wynika to przede wszystkim z burzy hormonalnej, która może wywoływać określone zachcianki ciążowe u przyszłych mam, a także ze zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Jest to witamina, która wpływa na przyswajanie żelaza, dlatego warto włączyć do diety produkty, które są jej bogatym źródłem.

W tym szczególnym okresie oczekiwania na dziecko, rzeczywiście warto sięgać po kiszonki i na stałe włączyć je do swojej diety, by wspomóc odporność. Zarówno woda z kiszonych ogórków, jak i same ogórki oraz inne kiszone warzywa, nie zaszkodzą mamie i dziecku, dlatego bez obaw można je spożywać.

Kto nie może pić wody z ogórków kiszonych?

Sok z kiszonych ogórków nie jest niestety wskazany wszystkim. Mimo że może pozytywnie oddziaływać na pracę układu sercowo-naczyniowego, nie powinny po niego sięgać osoby, które cierpią na nadciśnienie tętnicze. W ogórkach kiszonych znajduje się dość duża ilość soli, dlatego w takiej sytuacji nie należy ich spożywać.

Woda z ogórków kiszonych nie jest polecana także osobom, które cierpią na wrzody czy nadkwasotę. Kiszonki wspomagają wydzielanie soków żołądkowych, dlatego mogą nasilić nieprzyjemne dolegliwości.

