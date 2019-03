Co się stanie, gdy będziesz pić za dużo wody?

Zbyt duża ilość wody w organizmie zdarza się bardzo rzadko. Najczęściej nie jesteśmy nawet w stanie podołać wypiciu zalecanego 1,5 litra wody w ciągu dnia. Dlatego właśnie mało kto wie o tym, że nadmiar wody w organizmie może nie tylko zagrozić zdrowiu, ale także zabić – dowodzą tego nieliczne, ale udokumentowane przypadki zgonów z powodu nadmiernego nawodnienia organizmu.

Dlaczego trzeba pić wodę?

Woda jest nam niezbędna do życia. Nawadnia komórki i tkanki, reguluje procesy metaboliczne, bierze udział w przyswajaniu substancji odżywczych, a także rozrzedza krew, zapobiegając m.in. nadciśnieniu i zakrzepicy. Woda pełni jeszcze szereg innych i niemniej ważnych funkcji w naszych organizmach, m.in.:

pomaga usuwać toksyny z organizmu,



chroni przed powstawaniem piasku i kamieni w nerkach,



chroni przed zawałami i udarami,



pomaga utrzymać właściwą temperaturę ciała,



wspomaga odchudzanie,



poprawia elastyczność skóry i pomaga zachować młody wygląd,



zapobiega nadmiernemu zmęczeniu i wpływa na poprawę pamięci oraz koncentracji.



Nie sposób wymienić wszystkich funkcji wody w organizmie, jednak bez niej nie mogłyby zachodzić podstawowe procesy życiowe. Już 1% odwodnienie organizmu skutkuje dokuczliwymi bólami głowy, uczuciem niepokoju, rozkojarzeniem oraz nadmiernym pragnieniem; 20% odwodnienie to stan zagrażający życiu osoby dorosłej, bo w przypadku niemowląt i małych dzieci zagrożenie zdrowia i życia może pojawić się, zanim deficyt wody w organizmie osiągnie ten poziom.

Picie wody w odpowiedniej ilości jest nam niezbędne do życia, ale i tutaj należy zachować zdrowy rozsądek. Nie wszystko, co jest dla nas dobre, w nadmiarze także będzie wpływało w pozytywny sposób na organizm. Przekonali się o tym m.in. sportowcy, miłośnicy wodnych diet cud, a także jedna z uczestniczek konkursu na to, kto jest w stanie wypić najwięcej wody w określonym czasie.

Czytaj także:

Jemy mniej, ruszamy się więcej, a waga rośnie? Czy to objaw choroby?

Zapotrzebowanie na wodę

Zapotrzebowanie organizmu na wodę zmienia się pod wpływem różnych czynników. Przede wszystkim na to, ile powinniśmy jej pić, ma wpływ nasz stan fizjologiczny. Zwiększona podaż wody jest niezbędna w czasie upałów, podczas nadmiernego wysiłku fizycznego, gorączki, ciąży i karmienia piersią. Przeciętna, zdrowa osoba dorosła potrzebuje do właściwego funkcjonowania organizmu około 8 szklanek wody na dobę. Wydaje się dużo, ale przecież ten życiodajny płyn tracimy wraz z potem, moczem oraz z wydychanym powietrzem. Przepisowe 1,5 litra czystej wody pozwoli odpowiednio nawodnić komórki i tkanki oraz zabezpieczyć się przed odwodnieniem, które często przez długi czas nie daje wyraźnych objawów, a mimo to, wpływa negatywnie na funkcjonowanie organizmu i przyczynia się m.in. do kamicy nerkowej.

Czytaj także:

Co potrafi chlorella? O tym nie miałeś pojęcia

Ile pić wody?

Wydaje się wprost nieprawdopodobne, że woda może zabić, ale tak właśnie jest. Przedawkowanie wody grozi nam w momencie, gdy dostarczymy do organizmu jej nadmiar w dość krótkim czasie. Takie ryzyko dotyka w szczególności sportowców, wśród których odnotowano w ostatnich latach 14 zgonów spowodowanych przewodnieniem hipotonicznym, czyli nadmiarem wody w organizmie.

Niezbędną dawką wody dla osoby dorosłej jest około 8 szklanek; podczas upałów, wysiłku oraz gorączki należy dostarczyć do organizmu o 2-3 szklanki więcej. To powinno wystarczyć, aby uniknąć odwodnienia i dobrze się czuć. Pamiętać należy jednak o tym, że wodę należy pić w odpowiedni sposób – małymi łykami i co kilkanaście minut, a nie w dużej ilości, bo wówczas jedynie zostanie ona przefiltrowana przez nerki i wydalona.

Aby uniknąć nadmiernego nawodnienia organizmu, które wiąże się z nagłym spadkiem poziomu elektrolitów i niewydolnością nerek, a także obrzękami narządów wewnętrznych, nie powinno się pić więcej wody niż 2,7 litra w przypadku kobiet i 3,7 litra w przypadku mężczyzn na dobę.

Zatrucie wodne – objawy

Zatrucie wodne może objawiać się podobnie do odwodnienia, czyli powodować senność, zmęczenie, rozkojarzenie, a także bóle i zawroty głowy oraz wymioty.

Czytaj także:

3 błędy, przez które tyjemy, zamiast tracić na wadze