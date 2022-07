Ciasto francuskie: kalorie, wartości odżywcze. Czy ciasto francuskie tuczy?

Ciasto francuskie można zaliczyć do produktów, które zawsze trzeba mieć w lodówce. Z jego pomocą można przyrządzić wiele różnych dań i deserów. Kiedy wpadną niezapowiedziani goście, wystarczy wyciąć z niego okrągłe ciasteczka, wyłożyć na nie marmoladę i upiec – szybka, słodka przekąska gotowa. Ciasto francuskie, w formie zawijanego warkocza sprawdzi się też jako danie główne, a farsz możemy stworzyć resztek, które mamy w domu – wędlina, żółty ser, warzywa (świetnie sprawdzi się czerwona fasola z puszki), pieczarki.

Niestety, ciasto francuskie ma dość dużo kalorii, dlatego często jedzone może przyczynić się do wzrostu masy ciała.

Co to jest ciasto francuskie?

Gotowe ciasto francuskie to warstwy ciasta z mąki pszennej i z masła, które kupimy w formie zrolowanych listków. Takie ciasto jest bardzo łatwe w użyciu i ma szerokie zastosowanie. Aby przygotować z niego posiłek, wystarczy rozwinąć płat ciasta i włożyć do niego ulubione nadzienie. Następnie zwijamy w rulon i mamy gotowy posiłek.

Choć proste w przygotowaniu i bardzo pyszne, to jednocześnie... mocno kaloryczne. Niestety, kalorie w cieście francuskim pochodzą głównie z tłuszczu i mąki pszennej, są to zatem puste węglowodany. Wartości odżywcze w cieście francuskim są niewielkie i mogą zależeć głównie od tego, jaki rodzaj nadzienia wybierzemy. Jeśli zjemy porcję ciasta francuskiego z warzywami, nie powinniśmy sobie mocno zaszkodzić, ale jeśli często będziemy sięgać po słodkie przekąski z ciasta francuskiego, możemy ze zdziwieniem zaobserwować, że waga wskazuje więcej kilogramów.

Czy ciasto francuskie tuczy i jak wpływa na odchudzanie?

Ciasto francuskie to produkt bardzo tuczący, ponieważ powstaje z warstw tłuszczu i mąki. Zawiera masło i mąkę pszenną, nie zalicza się zatem do produktów wspierających pracę układu trawiennego czy wspomagających redukcję wagi. Wręcz przeciwnie, tłuszcze znajdujące się w cieście sprawiają, że jest to produkt, po który raczej nie powinny sięgać osoby na diecie. Upieczone ciasto francuskie może zawierać nawet ponad 500 kalorii! Z tego względu ostrożnie powinny po nie sięgać osoby, które chcą stracić na wadze.

Listki ciasta francuskiego nadają się zarówno do przygotowania słodkich, jak i wytrawnych deserów. Będzie ono świetnie smakowało zarówno z powidłami czy owocami, jak i ze szpinakiem czy warzywami. Z ciasta francuskiego można przygotować też pyszne ślimaki z wędliny i żółtego sera.

Pamiętajmy, że w zależności od wybranych dodatków możemy zwiększyć lub zmniejszyć kaloryczność ciasta francuskiego. Słodkie przekąski zdecydowanie nie są wskazane u osób na diecie redukcyjnej.

Waga, indeks glikemiczny, błonnik węglowodany i inne makroskładniki

Ciasto francuskie jest pyszne, ale... niezbyt zdrowe. Jego zaletą jest to, że można w szybki sposób przygotować z niego wiele pysznych dań. Ciasto francuskie może być w kuchni ratunkiem w sytuacji, w której nagle odwiedzają nas niezapowiedziani goście, a my nie mamy żadnych gotowych przekąsek.

Ciasto francuskie zawiera dużo kalorii i ma średni indeks glikemiczny, który wynosi 59. Zawiera 62 procent tłuszczu i 33 procent węglowodanów, jest zatem produktem, który dostarcza dużej ilości pustych kalorii.

Co zawiera ciasto francuskie?

Ciasto francuskie zawiera węglowodany, tłuszcz i białko. Niestety, wysoka zawartość węglowodanów oraz tłuszcze sprawiają, że są to artykuły spożywcze, po które powinniśmy rzadko sięgać.

Ile kalorii jest w 100 g ciasta francuskiego?

Ciasto francuskie w 100 gramach ma 558 kalorii, co oznacza, że aby je spalić powinniśmy na przykład jeździć około 2 godzin w wolnym tempie na rowerze lub godzinę w szybszym. Tyle samo kalorii spalimy, biegając w równym tempie przez minimum godzinę. Jak widać, aby spalić takie kalorie, trzeba dość mocno się natrudzić!

Pamiętając, że zapotrzebowanie kaloryczne dorosłej osoby wynosi około 2500 kalorii, powinniśmy ostrożnie podchodzić do ciasta francuskiego i nie spożywać go zbyt dużo.

W trakcie ważenia ciasta francuskiego możemy ze zdziwieniem zauważyć, że ciasto nie waży 100 gramów, ale 75 gramów. Tyle ma jeden płat ciasta francuskiego. Taki listek gotowego ciasta zawiera np. ponad 300 kalorii, są to zatem artykuły mocno kaloryczne, których wartości odżywcze są niewielkie.

Ile kalorii ma ciasto francuskie?

W 100 g surowego ciasta francuskiego znajdują się 424 kalorie. Jego kaloryczność zmienia się jednak po przyrządzeniu. Upieczone ciasto francuskie w 100 g ma 560 kalorii. Jest więc produktem kalorycznym. Nie można też zapomnieć o różnych dodatkach, które wykorzystujemy. Samo ciasto w celu zrumienienia często smarujemy roztrzepanym jajkiem. Do tego dochodzą też kalorie z farszu (słodkiego lub słonego). To wszystko sprawia, że danie, w którego skład wchodzi ciasto francuskie, może być bombą kaloryczną.

Ile waży ciasto francuskie?

Średnio porcja upieczonego ciasta francuskiego waży około 75 gramów, ale ciastka, które często kupimy w popularnych sieciówkach, mogą ważyć nawet i 100 gramów. W cieście francuskim jest przede wszystkim biała mąka i tłuszcz, dlatego spożywanie ciasta francuskiego wydaje się niezbyt rozsądnym wyborem żywieniowym.

Najlepszym wyborem będzie przygotowanie ciasta francuskiego z warzywami lub ze szpinakiem, wtedy taki posiłek będzie miał wartości odżywcze. Pamiętajmy, by rzadko jeść produkt na słodko, a zjedzenie ciasta francuskiego nam nie zaszkodzi.

