Nietypowe zastosowania piwa. Aż żal pić!

Piwo najlepiej smakuje schłodzone. Niektórzy nie wyobrażają sobie bez niego majówki. A ponieważ sezon grillowy zbliża się wielkimi krokami, już niebawem wzrost sprzedaży piwa zdecydowanie wzrośnie. Ci, którzy nieszczególnie za nim przepadają, mimo wszystko powinni mieć w domu kilka butelek tego orzeźwiającego, bursztynowego trunku.

Czytaj także:

Ty też wyrzucasz łupiny od cebuli? Więcej tego nie zrobisz

Nietypowe zastosowania piwa

Marynata – idealnie sprawdzi się podczas wiosennego grillowania. Dzięki zastosowaniu piwa, mięso będzie jednocześnie soczyste i kruche. Warto wypróbować jako marynata do karkówki. Co ciekawe, mięso można posmarować marynatą kilka minut przed zdjęciem z rusztu. Dzięki temu będzie chrupiące z zewnątrz.

Płukanka do włosów – wygazowane piwo sprawi, że włosy będą błyszczące i miękkie w dotyku. Po umyciu głowy zwykłym szamponem należy polać włosy piwem, odczekać kilka minut i spłukać.

Pułapka na owady – zapach piwa je przyciąga, a jeśli mamy ich w mieszkaniu zbyt dużo, warto wlać piwo do szklanki i nakryć ją podziurawioną folią. Niektórzy stosują też piwo do pozbycia się z ogródka ślimaków – należy wlać piwo do wiaderka i przy pomocy deski zrobić dla nich most. Można również nalać nieco piwa do słoika i wkopać go w ziemię. Zapach piwa powinien je zwabić.

Pielęgnacja mebli – piwo sprawdzi się w przypadku drewnianych stołów czy krzeseł. Wystarczy wypolerować ich powierzchnię szmatką nasączoną w piwie, by odzyskały dawny blask.

Czyszczenie biżuterii – złota i srebrna biżuteria nabierze dawnego blasku, jeśli wyczyścimy ją ściereczką nasączoną w piwie. Ważne jednak by, nie stosować tej sztuczki w przypadku biżuterii z kamieniami, ponieważ mogą się odbarwić.

Czytaj także:

Zmywarka nie tylko do naczyń. Sprawdź, co jeszcze możesz w niej wyczyścić