10 odżywczych i niskokalorycznych produktów, które ułatwią ci odchudzanie

Arbuz

Jest niskokalorycznym owocem, który składa się głównie z wody. Nie można jednak pominąć jego właściwości prozdrowotnych. Zawiera on bowiem likopen. Ten zdrowy dla serca przeciwutleniacz karotenoidowy, który zmniejsza ryzyko rozwoju chorób nowotworowych.



Marchewki

1 duża marchew zawiera tylko 30 kalorii i ponad 200% dziennej wartości witaminy A. Jedzenie surowej, obranej marchewki zaspokaja potrzebę żucia na diecie odchudzającej, redukuje chęć podjadania i pozwala wypełnić żołądek zdrowym pokarmem.



Cukinia

1 szklanka cukinii zawiera 20 kalorii i jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Zawiera pektynę, rodzaj błonnik, który poprawia zdrowie układu krążenia, obniżając poziom cholesterolu i zmniejszając stan zapalny.



Kapusta

W 100 g znajdziemy ich około 25, więc bardzo mało. Witamina C wspiera układ odpornościowy i jako silny przeciwutleniacz chroni organizm przed chorobami lub pomaga je zwalczać. Kapusta ma jej więcej niż pomarańcza! Jedzenie kapusty i innych produktów bogatych w flawonoidy zmniejsza ryzyko śmierci z powodu chorób układu krążenia. Polifenole w kapuście zapobiegają również chorobom układu krążenia.



Pomarańcze

Pomarańcze są doskonałym, niskokalorycznym źródłem witaminy C. Zawierają także trochę kwasu foliowego i potasu. Znajdziemy w nich również mnóstwo fitochemikaliów. Wiele z nich ma działanie przeciwzapalne, a także właściwości przeciwutleniające.



Jabłka

1 szklanka posiekanych jabłek zawiera zaledwie 65 kalorii, dzięki czemu jest naprawdę niskokalorycznym owocem. Ponadto owoc ten jest pełen witaminy C i potasu, a także kwercetyny, związku przeciwzapalnego, przeciwwirusowego, przeciwnowotworowego i przeciwdepresyjnego. Trzeba wspomnieć także o błonniku - w jabłku znajdziemy go sporo. Pamiętajmy, żeby jeść te owoce wraz ze skórką.



Brukselka

Brukselki dostarczają 125% dziennego zapotrzebowania na witaminę C i 195% zapotrzebowania na witaminę K. Są również zaskakująco bogate w białko. Warzywa kapustne, takie jak brukselka czy kalafior, są naturalnymi źródłami glukozynolanów i izotiocyjanianów. Związki te eliminują chemikalia i toksyny z organizmu człowieka i mają działanie przeciwzapalne.



Seler naciowy

1 pełna filiżanka selera zawiera tylko 16 kalorii. To doskonałe źródło witaminy K, A, C, kwasu foliowego, potasu i przeciwutleniaczy. Zawiera błonnik i mnóstwo wody. Trzeba jednak uważać, ponieważ jest bogaty w sód, co jest istotną informacją dla osób zmagających się z nadciśnieniem.



Ogórki

Ogórki zawierają także przeciwutleniacze, które walczą z wolnymi rodnikami. Są niskokaloryczne, a w ich składzie znajdziemy także błonnik pokarmowy, dzięki czemu ogórki stanowią świetny dodatek przy diecie odchudzającej. Ogórki pomagają odświeżyć oddech i zwiększają produkcję śliny. Znajdziemy w nich także dużo witaminy K, która bierze udział w procesie krzepnięcia i odpowiada za wzmocnienie kości.



Cebule

Gotowana cebula zawiera około 44 kalorii na 100 g. Jest napakowana fosforem, potasem, witaminą B6 i witaminą C. Cebula należy do tej samej rodziny, co szczypiorek, czosnek, szalotki i pory. Zawiera silne związki, takie jak kwercetyna i siarka. Znajdziemy w niej także liczne polifenole, które zapobiegają lub ograniczają postęp różnych chorób (nowotwory, cukrzyca, choroby serca czy neurodegeneracyjne).



Dlaczego kalorie są ważne?

Kalorie to zasadniczo energia, której organizm używa do wykonywania wszystkich swoich zadań: od trawienia, przez krążenie krwi, aż po wszystkie mechanizmy, potrzebne nam do przetrwania. Potrzebujemy ich, jednak cała sztuka polega na tym, by wybierać je mądrze. Kalorie pochodzące z przetworzonych produktów, fast foodów czy słodyczy nie są dla organizmu dobre. Jeśli chcesz schudnąć mądrze i bez efektu jo-jo, musisz postawić na niskokaloryczne i odżywcze produkty.Czytaj także:

Co może się stać, gdy faktycznie zrzucisz 10 kg w 14 dni?