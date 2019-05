Bitwa o wisienkę na torcie? Ten dodatek nie należy do najzdrowszych. Nie dawaj go dziecku

Wiśnie maraschino kojarzą nam się głównie z tortami, jednak warto wiedzieć, że mają także inne zastosowania. Mogą stanowić dodatek do drinków, ciast, mieszanki owoców z puszki. Te niezwykle słodkie owoce z reguły jemy od święta. I dobrze, ponieważ ich nadmiar w diecie mógłby mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. To ostrzeżenie głównie dla tych, którzy wiśnie maraschino mogliby jeść łyżkami.

Prawdziwe słodkie wisienki powinny być konserwowane w likierze maraschino (i tak kiedyś były właśnie produkowane). Dziś jednak takie specjały spotyka się bardzo rzadko. Dostępne dzisiaj w sklepach wisienki maraschino zawierają mnóstwo różnych dodatków, by wyglądać i smakować tak jak wyglądają i smakują. A idealnie opisuje to określenie „nienaturalnie słodkie”.

Jak produkuje się wiśnie maraschino?

Obecnie do produkcji wiśni maraschino wybiera się zwykłe wiśnie (niegdyś używano odmiany Marasca). Teraz stosuje się odmiany lżejsze, takie jak wiśnie Gold, Rainier lub Royal Ann. Wiśnie są najpierw moczone w roztworze solanki, który zazwyczaj zawiera chlorek wapnia i dwutlenek siarki. To rozjaśnia wiśnie, usuwając ich naturalny czerwony pigment i smak. Wiśnie są pozostawione w roztworze solanki na cztery do sześciu tygodni.

Po wybieleniu są moczone w innym roztworze przez około miesiąc. Zawiera on czerwony barwnik spożywczy, cukier i olej z gorzkich migdałów lub olej o podobnym smaku. Efektem końcowym są jaskrawoczerwone, bardzo słodkie wiśnie. Ich ogonki również pokrywane są grubą warstwą słodkiej mazi.

Składniki odżywcze w wiśniach maraschino

Wiśnie maraschino tracą wiele witamin i minerałów podczas procesu bielenia i solenia. Poprzez namaczanie w roztworze cukru zawierają go znacznie więcej niż świeży produkt.

Podczas produkcji tracą np. witaminę B6 i C, większość białka, magnezu, fosforu i potasu.

Wiśnie maraschino tracą naturalne, bogate w antyoksydanty pigmenty w procesie bielenia i solenia. Sprawia to, że stają się neutralnie żółte, zanim zostaną farbowane. Usunięcie antocyjanów oznacza również, że wiśnie tracą wiele ze swoich naturalnych korzyści zdrowotnych.

Warto też przeczytać na opakowaniu skład produktu. Sztuczne barwniki mogą powodować alergię. Bywają jednak wiśnie barwione sokiem z buraka. Owszem, będą zdrowsze, ale nadal stanowią źródło zbędnego cukru.

Bomba kaloryczna

Ponieważ wiśnie maraschino są często używane do ozdabiania produktów o wysokiej zawartości cukru, takich jak lody, koktajle mleczne, ciasta i koktajle, bardzo szybko można stracić rachubę, ile właściwie cukru dostarczyliśmy do organizmu. Jedno jest pewne – zdecydowanie za dużo.

Czytaj także:

Marzysz o prostej diecie, którą można stosować całe życie? Spróbuj South Beach