Chcesz się zdrowiej odżywiać? Sugeruj się... kolorem produktów. Na czym polega tęczowa dieta?

Chcesz zacząć zdrowiej się odżywiać? A może schudnąć? Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę „odchudzanie” lub „dieta” i natychmiast wyskoczy mnóstwo diet. Dieta norweska, South Beach, ketodieta czy dieta DASH. Możliwości jest wiele, jednak w każdym przypadku trzeba wprowadzać pewne, konkretne jadłospisy. Zamiast jednak niepotrzebnie się katować, możesz pójść na łatwiznę i przejść na... dietę tęczową.

Dieta tęczowa – proste założenia dla leniwych

Generalnie chodzi o to, by na talerzu znajdowało się jak najwięcej kolorów – tak prostych założeń nie ma chyba żadna dieta. Jak wiadomo – najbardziej kolorowe są warzywa i owoce, a więc wniosek jest prosty: tęczowa dieta opiera się głównie na tych produktach. Zalet takiej diety jest wiele. Po pierwsze warzywa i owoce są doskonałym źródłem cennych składników odżywczych. Większość z nich zawiera także niewiele kalorii, za to mnóstwo błonnika. Ponadto za kolor danego warzywa często odpowiada związek roślinny, który ma swoje, specyficzne właściwości.

Składniki odżywcze nadają roślinom ich kolor, smak i teksturę i można je znaleźć w owocach, warzywach, pełnych ziarnach, roślinach strączkowych, fasoli, ziołach, przyprawach, orzechach i nasionach. Ważne, by dieta była urozmaicona. Dzięki temu można czerpać z tęczowej diety jak najwięcej korzyści.

Kolor fioletowy

Wybierz jagody, jeżyny, bakłażana, winogrona, śliwki. Związki fitochemiczne, takie jak resweratrol i antocyjany są odpowiedzialne za ciemny kolor tych produktów. Są one również związane z wieloma korzyściami zdrowotnymi, w tym zmniejszeniem stanu zapalnego, ochroną serca i pobudzeniem pamięci wraz z wiekiem.



Kolor zielony

Sięgnij po szparagi, brukselkę, brokuły, awokado, szpinak, jarmuż. Te produkty swój piękny zielony kolor na ogół zawdzięczają chlorofilowi. Warzywa krzyżowe, takie jak brokuły i brukselka, zawierają składniki odżywcze zwane indolami, glukozynolanami i izotiocyjanianami, które mogą zapobiegać powstawaniu czynników rakotwórczych i nowotworów. Dodatkową korzyścią jest to, że wiele zielonych produktów spożywczych zawiera również błonnik, witaminę K i kwas foliowy.



Kolor żółty

Wybierz cytryny, kukurydzę, ananasa. Podobnie jak w przypadku produktów pomarańczowych, wiele żółtych pokarmów zawiera również karotenoidy, które chronią oczy, skórę i stawy. W szczególności cytryny są doskonałym źródłem witaminy C i kwasu foliowego, które odgrywają odpowiednio rolę w odporności i zdrowiu serca.



Kolor pomarańczowy

Sięgnij po takie produkty jak: marchew, bataty, pomarańczowa papryka, mango, dynia. Karotenoidy, takie jak beta-karoten, mogą być przekształcane w witaminę A w organizmie, co jest dobre dla zdrowia oczu, skóry i kości. Mogą również zmniejszyć ryzyko raka i chorób serca.



Kolor czerwony

Sięgaj po takie produkty jak: pomidory, czerwona papryka, truskawki, maliny, buraki, wiśnie, arbuz, granat. Warzywa i owoce w kolorze czerwonym zawierają składniki odżywcze, takie jak likopen, flawonoidy i antocyjany, przeciwutleniacze, które mogą zmniejszyć ryzyko niektórych nowotworów, zmniejszyć stan zapalny i zmniejszyć ryzyko chorób serca.