Nowotwór złośliwy – 5 produktów, których nie powinno zabraknąć w diecie chorego

Odpowiedni sposób odżywiania ma wpływ na efekty leczenia wielu chorób. Właściwa dieta wspomaga także leczenie nowotworów oraz pomaga odzyskać siły i dobrą formę po wyniszczającej kuracji. Jaką dietę stosować w czasie leczenia nowotworu?

Dieta w leczeniu raka

Leczenie onkologiczne wymaga zastosowania radykalnych i agresywnych metod zwalczania komórek nowotworowych. Jest ono podstawą w drodze do zdrowia, dlatego nie można z niego rezygnować i polegać jedynie na terapiach alternatywnych, wśród których znajdziemy liczne diety mające wyleczyć nas z choroby.

Lekarze onkolodzy od lat przestrzegają przed testowaniem „diet na raka” o niepotwierdzonej naukowo skuteczności oraz podkreślają, że dieta osoby chorej musi być przede wszystkim dopasowana do jej indywidualnych potrzeb. To ważne, bo ma ona za zadanie nie tylko wspomaganie naturalnych funkcji obronnych organizmu, ale także odciążenie zajętych chorobom narządów.

Szczególnie trudne jest stosowanie się do zasad zdrowego odżywiania w czasie radio i chemioterapii, dlatego lekarze często zalecają korzystanie ze specjalistycznych preparatów medycznych, które pozwalają na uzupełnienie niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu substancji odżywczych. Chronią one m.in. przed niedożywieniem, które negatywnie wpływa zarówno na efekty stosowanej terapii, jak i późniejszą rekonwalescencję.

Dieta w leczeniu nowotworu – na co zwracać uwagę?

W przypadku diety stosowanej w czasie terapii antynowotworowej oraz po zakończeniu leczenia, najważniejsze są zasady zdrowego odżywiania oraz jakość spożywanych produktów. Jadłospis osoby chorej powinien obfitować w produkty naturalne, nieprzetworzone i lekkostrawne. Kluczową rolę w żywieniu odgrywają produkty o naukowo udowodnionych właściwościach przeciwnowotworowych, zawierających substancje określanych mianem „biologicznie czynnych”, które powstrzymują rozrost komórek nowotworowych. Należą do nich, m.in.:

witaminy i minerały – w szczególności witamina C, D, E oraz wapń i selen,



kwasy Omega-3,



związki fitochemiczne,



antyoksydanty.



5 produktów, które powinny znaleźć się w diecie osoby chorej na nowotwór

Żywienie w chorobie nowotworowej

W diecie osób chorych na nowotwory nie może także zabraknąć naparu z zielonej herbaty, chudego mięsa i ryb, produktów zawierających naturalne probiotyki i prebiotyki, wysokiej jakości tłuszczów roślinnych np. oleju lnianego i oliwy z oliwek, produktów pełnoziarnistych, zielonych warzyw liściastych, a także ziół i przypraw, wśród których szczególnie ważna jest kurkuma.



Czerwono-fioletowe owoce

Maliny, truskawki, jagody, czerwone winogrona, żurawina, a także czerwone grejpfruty są sprzymierzeńcami w walce z wieloma rodzajami nowotworów. Dostarczają one do organizmu szereg cennych związków, m.in. witamin i minerałów oraz kwasu elagowego i antocyjanów o silnych właściwościach przeciwutleniających, przeciwnowotworowych i przeciwzapalnych.



Rośliny strączkowe

Rośliny strączkowe dostarczą do organizmu nie tylko cenne białko, ale także fitoestrogeny, które korzystnie wpływają na leczenie i profilaktykę nowotworu sutka, jajników oraz nowotworów gruczołu krokowego u mężczyzn.



Pomidory

Słynący ze swoich właściwości antyoksydacyjnych likopen to jeden ze związków o wyjątkowo korzystnym wpływie na leczenie nowotworów. Wykazuje on także działanie chroniące przed uszkodzeniami ludzkiego DNA, co ma ogromny wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia przerzutów; największe ilości likopenu znajdują się w pomidorach poddawanych obróbce termicznej.



Cebule

Cebula także zawiera związki o potwierdzonym badaniami naukowymi działaniu antynowotworowym. Znajdująca się w cebuli kwercetyna skutecznie hamuje rozrost komórek nowotworowych i redukuje czynniki wpływające na powstawanie nowotworów.



Czosnek

W świeżym czosnku znajduje się związek o nazwie allicyna, który ma właściwości niszczące komórki nowotworowe. Badania naukowe dowiodły, że obecne w czosnku substancje wykazują m.in. działanie zapobiegające rozwojowi oraz hamujące rozrost nowotworów kobiecych, czyli raka piersi i raka macicy oraz nowotworu jelita grubego.Czytaj także:

