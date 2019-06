Ile kalorii ma bób i czy można jeść go na diecie?

Bób jest doskonałym źródłem białka. Przy czym zawiera niewiele tłuszczu i stosunkowo mało kalorii. Zdecydowanie zalicza się do produktów, które powinny znaleźć się w zdrowej diecie. Szczególnie w okresie letnim, jako warzywo sezonowe.

W bobie znajdziemy także żelazo, magnez, miedź. Ważne, by podczas jego gotowania nie przesadzić z solą, ponieważ samo warzywo zawiera niedużo sodu, jednak po dodaniu go do wody, można przesadzić i doprowadzić np. do nagłego skoku ciśnienia po spożyciu warzywa.

Ile kalorii ma bób?

W 100g bobu znajdziemy około 88 kalorii. Szklanka ugotowanego przysmaku to niecałe 200 kalorii.

Czy na diecie odchudzającej mogę jeść bób?

Posiłek to nie tylko kalorie – to także cała, potencjalna masa dobroczynnych składników odżywczych, które należy brać pod uwagę podczas planowania posiłków. Bób jest kalorycznym warzywem jeśli porównamy go np. z kapustą, ale jest to równocześnie doskonałe źródło białka roślinnego i błonnika pokarmowego.

1 kg bobu może dostarczyć nawet 800 kalorii – to wyjątkowo dużo. Zdecydowanie lepiej (jeśli nie potrafimy zachować umiaru) kupić paczkę bobu o wadze 0,5 kg. Wtedy dostarczymy do organizmu około 400 kcal, co może stanowić porcję kalorii, odpowiadającą obiadowi. I doceniajmy fakt, że bób bardzo szybko daje uczucie sytości. Możemy jeść go na diecie, ale z pewnością trzeba zachować zdrowy rozsądek.

