Zamiast leków wolisz naturalne metody? Dietetyk podpowiada, jak poradzić sobie z bólem głowy

Środki przeciwbólowe dostaniemy dzisiaj w drogerii, sklepie spożywczym, na stacji benzynowej. Ich dostępność często prowadzi do nadużywania medykamentów. Tymczasem istnieje wiele naturalnych metod walki z bólem głowy. Co więcej – stosując się do pewnych zasad, można tego uniknąć.

Przesadzamy z lekami dostępnymi bez recepty – o fakt, o którym często mówią lekarze. Nadmierne i zupełnie niekontrolowane przyjmowanie leków (nawet tych bez recepty) jest niebezpieczne. Niestety medykamenty te dostępne są na wyciągnięcie ręki. Bez problemu kupimy je w drogerii, czy na stacji benzynowej, zawsze znajdują się przy kasach w supermarkecie. Oczywiście, czasem nie ma innego wyjścia i konieczne jest zażycie leku. Warto jednak zastanowić się, jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia bólu głowy. Może jest spowodowane nadciśnieniem lub niedociśnieniem? Może to efekt stresu, silnych emocji, a może niewyspania, głodu lub odwodnienia? Ból głowy może być więc sygnałem, wysyłanym przez nasz organizm i mówiącym o pewnych, niezaspokojonych potrzebach. W wielu przypadkach pomóc mogą naturalne metody walki z bólem głowy, a przede wszystkim działania profilaktyczne. – Trzeba wziąć pod uwagę prewencję, a więc działać, zanim pojawi się problem – wyjaśnił dietetyk, Jakub Mauricz. Naturalne sposoby na ból głowy i odporność: Czytaj także:

