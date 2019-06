Produkty imitujące mięso – z czego są zrobione i czy są bezpieczne dla zdrowia?

Nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome tego, co nam szkodzi, a co pomaga żyć w zdrowiu. Idealnym przykładem jest mięso, zwłaszcza czerwone. W ostatnich latach powstało mnóstwo badań, dotyczących jego wpływu na zdrowie człowieka. Przykład? Ostatnie badania, opublikowane w czasopiśmie The BMJ wykazały, że jedzenie czerwonego mięsa zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci. Nasycone tłuszcze, cholesterol, żelazo hemowe i konserwanty to tylko niektóre z substancji w czerwonym mięsie, które negatywnie wpływają na zdrowie kardiometaboliczne, mówią naukowcy.

Produkty imitujące mięso

Myśląc o nich, natychmiast wyobrażamy sobie kotlety sojowe, a właśnie nie o tym mowa. Dzisiejsze możliwości pozwalają stworzyć produkty, które w smaku trudno odróżnić od prawdziwego mięsa, zachęcając tym społeczeństwo do zmiany diety. W studiu programu Dzień Dobry TVN Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk oraz Rafał Czech, producent żywności, rozmawiali o tym, jakie korzyści niesie za sobą wprowadzanie takich zamienników do codziennego jadłospisu.

Roślinne zamienniki mięsa są produkowane na bazie białka pszenicy i białka ciecierzycy, ale też może to być białko słonecznika, grochu czy ziemniaka. Dowiedz się, jak zbilansować dietę po odstawieniu mięsa:

