Nieprzyjemny zapach moczu po spożyciu szparagów. Czy to normalne?

Jednym z powodów nietypowego i dość nieprzyjemnego zapachu moczu jest zjedzenie szparagów. Może się to wydawać dość dziwne, jednak faktycznie, warzywa te zawierają związki, które powodują, że mocz zmienia swój zapach. Czy trzeba się martwić, gdy po zjedzeniu szparagów mocz zacznie nieprzyjemnie pachnieć? Co jeszcze wpływa na zmianę zapachu moczu?

Zapach moczu a dieta

Dieta może mieć wpływ nie tylko na zapach, ale i na kolor moczu. Choć często nie przywiązujemy zbytniej wagi do tego, jak wygląda oddawany do toalety mocz, to czasami możemy poważnie się zaniepokoić, widząc np. że przybrał różową lub intensywnie żółtą, czasami wręcz zielonkawą barwę. W takiej sytuacji najlepiej przypomnieć sobie, jakie potrawy i napoje spożywaliśmy, bo to one mogą odpowiadać za nietypową barwę i zapach moczu.

Ze względu na to, że przyjmujemy coraz więcej suplementów diety, które zawierają np. naturalne ekstrakty, zioła oraz witaminy, warto wiedzieć, że i one mogą wpływać na barwę i zapach moczu, np. witamina B12 zmienia kolor moczu na intensywnie żółty i sprawia, że jego zapach staje się bardzo charakterystyczny, wiele osób opisuje go jako zapach przyjmowanych w dzieciństwie witamin w saszetkach.

Kolor moczu mogą zmieniać przede wszystkim intensywnej barwy warzywa i owoce np. buraki, jagody; pomarańczowy, ciemny mocz jest często oznaką odwodnienia.

Zapach moczu po szparagach

Jednym z częstszych powodów zmiany zapachu moczu jest zjedzenie większej ilości warzyw bogatych w siarkę. Do tej grupy należą nie tylko szparagi, ale także, m.in.:

brokuł,



kalafior,



brukselka,



kapusta,



brukiew,



rzepa,



por,



cebula,



czosnek,



jarmuż,



rzodkiewka,



rzeżucha i kiełki wyżej wymienionych warzyw.



Ciekawostką może być to, że zmianę zapachu moczu po szparagach i innych warzywach, które zawierają znaczne ilości związków siarkowych, wyczuwa jedynie niewielki odsetek osób; szacuje się, że około 10 – 20% ludzkiej populacji jest w stanie wyczuć zmianę zapachu moczu po szparagach. Może to mieć związek z wyjątkowo wrażliwym zmysłem zapachu, jednak nadal nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje.

Zapach moczu po spożyciu warzyw bogatych w związki siarkowe ma związek z naturalnym metabolizmem oraz prawidłowym działaniem organizmu, więc nie jest powodem do niepokoju. W szczególności może on ulec zmianie właśnie po szparagach, spożyciu dużej ilości czosnku oraz cebuli, a także niektórych przypraw np. curry.

Warto wiedzieć, że zapach moczu może także zmienić się po spożyciu kawy; niektóre osoby bardzo wyraźnie wyczuwają zapach tego napoju podczas oddawania moczu, co także jest zjawiskiem w pełni naturalnym.

Kiedy nietypowy lub nieprzyjemny zapach moczu powinien zaniepokoić?

Zmiana zabarwienia i zapachu moczu, która spowodowana jest stosowaną dietą, mija bardzo szybko. W sytuacji, gdy zmiana zapachu lub koloru moczu trwa dłuższy czas, a my nie spożywaliśmy wyżej wymienionych produktów spożywczych oraz napojów, nie zmieniliśmy radykalnie diety, np. nie spożywamy dużej ilości orientalnych potraw i nie przyjmujemy leków np. preparatów z witaminą B, to warto wybrać się do lekarza i wykonać podstawowe badania laboratoryjne.

Mocz może bardzo wiele powiedzieć o naszym stanie zdrowia, jednak, aby badanie było wiarygodne, trzeba się do niego odpowiednio przygotować i we właściwy sposób pobrać próbkę.

Przede wszystkim na minimum 8 godzin przed pobraniem moczu do badania nie należy nic jeść, przyjmować suplementów diety i pić alkoholu. Przed pobraniem moczu do sterylnego pojemnika lub woreczka, trzeba dokładnie umyć okolice cewki moczowej ciepłą wodą z dodatkiem delikatnego mydła i dokładnie opłukać skórę wodą. Do badania pobieramy pierwszy, poranny mocz ze środkowego strumienia, co oznacza, że należy nieznacznie opróżnić pęcherz przed pobraniem próbki.

Mocz należy niezwłocznie oddać do laboratorium; nie należy próbki przechowywać w wysokiej temperaturze.

