Sałata to źródło witamin potrzebnych naszemu organizmowi. Lato jest doskonałym czasem, żeby królowała na naszym stole. Zielone liście można jeść same lub z dodatkami. Warto ją też dodawać do kanapek. Jakie mamy rodzaje sałat i jakie są ich właściwości?

Sałata kojarzy nam się z odchudzaniem. To właśnie będąc na diecie redukcyjnej najczęściej zwiększamy ilość zieleniny w naszym codziennym menu. Tymczasem sałata (jakakolwiek) stanowi doskonały i tani dodatek do kanapek. Nadaje jej smaku, koloru i... wartości odżywczych. Nawet w hamburgerze znajdziemy sałatę (niewiele i wyłącznie lodową, ale to zawsze coś!). Warto pamiętać, że sałata jest niskokaloryczna i stosunkowo tania. Jeśli jemy jej sporo, nie zepsuje się i nie trzeba będzie jej wyrzucać. Rukola, sałata rzymska, a może lodowa – która z nich jest najzdrowsza? Kilka faktów o sałatach: Wszystkie sałaty są niskokaloryczne.



90 proc. ich składu stanowi woda.



Są prawdziwą bombą witaminową. Znajdziemy w nich witaminę C i E, magnez, potas, wapń, błonnik pokarmowy i kwas foliowy.



Sałata rzymska (17 kcal w 100g) jest delikatna, bardzo łagodna i nieco słodkawa. Ma ciemnozielone, podłużne liście, przypominające kapustę pekińską.



Sałata lodowa (14 kcal w 100g) jest chrupiąca i bardzo długo zachowuje świeżość. Niestety, jest uboga w składniki odżywcze i mało wyrazista w smaku. Co ciekawe, to jedyna sałata, którą można kroić nożem (wszystkie inne trzeba szarpać).



Sałata masłowa (14 kcal w 100g) jest raczej łagodna, choć potrafi trafić się gorzka. Ma miękkie i bardzo delikatne liście, więc nie nadaje się do długiego przechowywania. Należy ją przygotowywać w ostatniej chwili.



Rukola (25 kcal w 100g) ma wyjątkowo intensywny smak, dlatego doskonale nadaje się jako dodatek do awokado, pizzy, owoców morza. Jest zalecana przy anemii, ponieważ ułatwia wchłanianie żelaza. Ponadto rukola poprawia trawienie. Jest bogata w chlorofil i kwas foliowy.



Roszponka (21 kcal w 100g) ma lekko orzechowy smak, jest słodkawa. To dobre źródło żelaza, dlatego warto po nią sięgać przy niedokrwistości.

