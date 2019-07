Arbuz, cytryna, brzoskwinie? 6 owoców, które można grillować

Awokado

Awokado jest bogate w nienasycone tłuszcze zdrowe dla serca i zawiera mnóstwo błonnika. Aby go grillować, pokrój awokado na pół i usuń pestkę, pozostawiając skórę. Grilluj skórę do dołu, aż pojawią się ślady.



Cytryny

Przekrój się na pół i połóż na grillu (na skórce, nie miąższem do dołu) na dosłownie kilka minut. Tak przygotowana cytryna będzie miała posmak grilla, co może być ciekawym dodatkiem np. do sałatki czy ryby.



Banany

Nadają się do obtaczania ich w cięście naleśnikowym, smażenia i pieczenia. Dlaczego więc ich nie grillować? Ważna zasada - banany kładziemy na ruszcie w skórce. Dopiero gdy staną się miękkie, zdejmujemy je na talerz i usuwamy skórkę. Banany są doskonałym źródłem potasu, który reguluje ciśnienie krwi i pracę serca.



Ananas

Ananas na pizzy wzbudza mnóstwo kontrowersji, a co dopiero... ananas z grilla. Jednak warto czasem trochę poeksperymentować. Pokrój świeżego ananasa w grube plastry i wrzuć na ruszt. Z czymkolwiek go później połączysz, twoje danie stanie się w pewnym sensie nieco tropikalne. Ananas jest dobrym źródłem witaminy C, tiaminy, ryboflawiny i witaminy B6.



Brzoskiwinie

Przekrój owoc na pół, usuń pestkę i połóż na grillu. W szczycie sezonu (między czerwcem a sierpniem, w zależności od miejsca zamieszkania) brzoskwinie są same w sobie bardzo słodkie. To cenne źródło witamin E i K. Po grillowaniu stają się miękkie i jeszcze bardziej słodkie.



Arbuz

Jest niskokaloryczny, pełny wody i witaminy C. Należy pokroić go w grube plastry i w tej formie wrzucić na ruszt. Gdy już się upiecze, można jeść go samodzielnie lub pokroić w kostkę i dodać do sałatki z fetą i miętą.Czytaj także:

