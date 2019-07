Skorupki jaj mogą pomóc w zespojeniu kości po złamaniu

Skorupki jaj są prawdopodobnie jednym z najczęściej wyrzucanych odpadów w kuchniach na całym świecie. Po rozbiciu jajka w celu wykorzystania jego zawartości lub obraniu już ugotowanego, skorupka trafia do kosza. Jest to spory błąd i za chwilę dowiesz się, dlaczego.

Czytaj także:

4 błędy, które mogą prowadzić do zakażenia się salmonellą. Wszyscy je popełniamy

Jajka? Nie tylko w posiłkach

Fragmenty, których się pozbywamy, są w całości wykonane z węglanu wapnia. A to z kolei jest substancja kluczowa dla utrzymania zdrowia kości. Z tego powodu niektórzy ludzie kruszą skorupki jajka do postaci drobnego proszku, a następnie używają powstałego składnika w celu naturalnej suplementacji wapnia na rzecz zdrowia swojego szkieletu. Jednak taka praktyka wiąże się również z pewnym ryzykiem. Jaja czasami bywają skażone bakterią Salmonellaenteritidis, która po spożyciu może wywołać choroby - najczęstszą z nich jest salmonelloza.

W większości przypadków potencjał zdrowotny skorupek jaj pozostaje zatem niewykorzystany. Aż do teraz. Naukowcy z University of Massachusetts Lowell użyli drobno pokruszonych skorupek jajek do stworzenia materiału biomedycznego, który pomaga kościom w regeneracji, m.in. po złamaniach. Z pomocą takiej substancji wyprodukowanej w przebiegu innowacyjnego procesu będzie można stworzyć nową tkankę kostną. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma „Biomaterial Sciences”.

Do tej pory przeprowadzono eksperymenty laboratoryjne oraz in vivo - z wykorzystaniem szczurów - aby przetestować działanie całego procesu. Niemniej jednak naukowcy uważają, że w niedalekiej przyszłości uzyskany przez nich biomateriał mógłby stać się powszechnie stosowany w leczeniu ludzi, którzy z różnych przyczyn mają uszkodzone kości.

Czytaj także:

Nie wylewaj wody po gotowaniu jaj. Można ją sprytnie wykorzystać. Skorupki też!

Potencjał leczniczy odpadów

Innowacyjny proces opracowany przez naukowców wymaga dodania drobno sproszkowanych skorupek kurzych jaj do mieszaniny o właściwościach hydrożelowych. Następnie możliwe jest stworzenie formy z mikstury przygotowanej w ten sposób. Następnie w tak powstałej matrycy z komórek kostnych powstanie nowa kość.

Ponieważ skorupy jaja składają się z wapnia, pozwala to komórkom kości zarówno na rozwój tkanki kostnej, jak i szybsze stwardnienie. Może to również przyspieszyć gojenie po przeszczepie kości, w którym zdrową tkankę kostną przeszczepia się w miejsce uszkodzenia kości, aby umożliwić jej wygojenie.

Chociaż badacze na razie przetestowali tę metodę na szczurach, twierdzą, że jest bezpieczna i powinna sprawdzić się również w przypadku tkanek ludzkich. W przebiegu procedury medycznej, która mogłaby być stosowana u ludzi, pracownicy służby zdrowia pobieraliby komórki kości od osób, które potrzebują przeszczepu. Można byłoby wówczas upewnić się, że powstająca tkanka będzie rozwijać się prawidłowo, a organizm nie odrzuci jej.

Naukowcy poinformowali, że było to pierwsze badanie, w którym do naprawy złamanej kości wykorzystane zostały cząsteczki skorupek jaj w hydrożelowej matrycy. Dodali również, że zespół podjął kolejne kroki w celu wyjścia z tą procedurą do ludzi.

Marnotrawstwo związane z wyrzucaniem skorupek jaj powszechne jest na całym świecie. Odpady, które trafiają w ten sposób na śmietnik można liczyć w milionach ton rocznie - zarówno z prywatnych, domowych kuchni, jak i z tych przemysłowych. Innowacja polegająca na ponownym wykorzystaniu skorupek jaj może mieć ogromny wpływ na gospodarkę i środowisko.

Czytaj także:

Jajka na twardo – dlaczego jedno obiera się łatwo, a inne nie?