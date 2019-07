Te napoje mogą zwiększać ryzyko zachorowania na raka. Dzieci też je piją

Najnowsze badania rzucają nowe światło na problem, jakim jest nadmierne spożycie słodkich napojów. Naukowcy mówią o możliwym związku między większym spożyciem słodkich napojów a zwiększonym ryzykiem raka. Chociaż w interpretacji badań należy zachować ostrożność, odkrycia uzupełniają rosnącą liczbę dowodów wskazujących, że ograniczenie spożycia słodkiego napoju może przyczynić się do zmniejszenia liczby zachorowań na raka.

Słodkie napoje, czyli jakie?

Zespół naukowców z Francji postanowił ocenić powiązania między spożywaniem słodkich napojów (napojów słodzonych cukrem i 100-procentowych soków owocowych), sztucznie słodzonych (dietetycznych) napojów a ryzykiem raka, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi, prostaty i jelita grubego.

W badaniach wzięło udział 101 257 zdrowych dorosłych Francuzów ze średnią wieku 42 lata. Badania trwały w latach 2009-2018. W tym czasie uczestnicy prowadzili m.in. dzienniki żywienia. Na tej podstawie naukowcy mogli ocenić spożycie słodkich napojów. Wzięli też pod uwagę czynniki ryzyka takie jak: wiek, płeć, historia rodzinna, używki.

Średnie dzienne spożycie słodkich napojów było większe u mężczyzn niż u kobiet (odpowiednio 90,3 ml i 74,6 ml). Podczas obserwacji zdiagnozowano i zweryfikowano 2193 pierwszych przypadków raka (693 przypadki raka piersi, 291 przypadków nowotworu prostaty i 166 przypadków raka jelita grubego). Średni wiek, w którym była diagnozowana choroba wynosił 59 lat.

Wyniki pokazują, że zwiększenie spożycia słodkich napojów o 100 ml dziennie wiązało się z 18-procentowym wzrostem ryzyka zachorowania na raka i 22-procentowym zwiększonym ryzykiem raka piersi. Gdy grupa słodkich napojów została podzielona na soki owocowe i inne słodkie napoje, spożycie obu rodzajów napojów wiązało się z większym ryzykiem zachorowania na raka. Co ciekawe jednak, spożycie sztucznie słodzonych napojów (dietetycznych) nie wiązało się z ryzykiem zachorowania na raka, ale autorzy ostrzegają, że należy z ostrożnością interpretować to stwierdzenie ze względu na stosunkowo niski poziom konsumpcji w tym badaniu.

Badanie zostało opublikowane na łamach The BMJ. Trzeba jednak podchodzić do niego z dystansem. Jest to badanie obserwacyjne, więc nie można ustalić przyczyny, a autorzy twierdzą, że nie mogą wykluczyć błędnej klasyfikacji napojów lub zagwarantować wykrycia każdego nowego przypadku raka. Oznacza to, że należy wykonać więcej podobnych lub bardziej szczegółowych badań.