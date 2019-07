Ciasto z kalafiorem, limonką i kokosem. Goście nie uwierzą, dzieci zjedzą ze smakiem

Chociaż kalafiora darzymy na ogół większą atencją niż na przykład brukselkę, wciąż jest to warzywo, które traktujemy trochę po macoszemu. A cóż można zrobić z takiego kalafiora i jakie on ma właściwości? – można zapytać. Pierwsze skojarzenie? Zupa kalafiorowa i gotowany kalafior z zasmażką jako dodatek do dania obiadowego. Słowem – nuda. Leanne Kitchen, na łamach swojej książki „Kalafior to król” postanowiła odczarować to warzywo i podaje swoim czytelnikom aż 70 przepisów z kalafiorem w roli głównej.

Kalafior – właściwości

Sprzyja odchudzaniu i usprawnia metabolizm, dzięki dużej zawartości błonnika.



Chroni przed wolnymi rodnikami, ponieważ jest dobrym źródłem przeciwutleniaczy.



Kalafior jest bogaty w cholinę, substancję, której wielu ludziom brakuje.



Może hamować rozwój raka. Sulforafan jest szczególnie pomocny w hamowaniu rozwoju raka poprzez hamowanie enzymów zaangażowanych w rozwój nowotworów. Może również przyczynić się do obniżenia wysokiego ciśnienia krwi i utrzymania zdrowych tętnic.



Może być ciekawym urozmaiceniem w codziennym menu. Kalafior może zastąpić zboża i rośliny strączkowe w wielu przepisach, co jest świetnym sposobem na zjedzenie większej ilości warzyw lub stosowanie diety niskowęglowodanowej.

Sernik z kalafiorem, limonką i kokosem – przepis na 8 porcji

Składniki:

200 g różyczek kalafiora



250 g posiekanego kremowego serka



300 g świeżego, twardego sera ricotta



150 g drobnego cukru



4 łyżki soku z limonki



drobno starta skórka z 2 limonek



3 mocno ubite jajka



45 g suszonych ścinków kokosowych



1 łyżeczka esencji kokosowej (lub do smaku)



2 łyżki mąki uniwersalnej



Spód do sernika:

175 g pokruszonych słodkich herbatników



80 ml stopionego oleju kokosowego



50 g suszonych ścinków kokosowych



Przygotuj spód do sernika:

Włóż herbatniki do malaksera i zetrzyj na drobne okruchy. Nie wyłączając urządzenia, wlej olej, wsyp ścinki kokosowe i rozdrabniaj dalej do dokładnego połączenia składników. Wyłóż, dociskając, do tortownicy o średnicy 20 cm.

Rozgrzej piekarnik do 170°C.

Ugotuj kalafiora na parze przez 4 minuty lub do miękkości, następnie ostudź na durszlaku. Zblenduj, dodaj kremowy ser i wymieszaj na gładką masę, od czasu do czasu przerywając, aby zeskrobać masę ze ścianek. Dodaj ricottę, cukier, sok i skórkę z limonki i utrzyj na gładko, następnie dorzuć jajka, ścinki kokosowe, mąkę i esencję i utrzyj na gładko.

Przelej do formy i piecz przez 50−60 minut, aż ciasto będzie wypieczone pośrodku. Wyłącz piekarnik, lekko uchyl drzwiczki i zostaw sernik do całkowitego wystudzenia.

Więcej przepisów na dania z kalafiora znajdziesz w książce: