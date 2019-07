Sezon na kurki w pełni! Dlaczego warto po nie sięgać?

Sezon na kurki trwa od czerwca do października, chociaż może kupić przez cały rok w formie mrożonek (uwaga – nie należą do najtańszych produktów). Grzyby te są niewielkich rozmiarów, mają charakterystyczny żółto-pomarańczowy kolor i korzenny zapach. Ich kapelusze są gładkie i matowe, są wywinięte do góry, dzięki czemu widać ich blaszki. Co ciekawe, bardzo trudno znaleźć robaczywe kurki, a to dzięki ich właściwościom owadobójczym i grzybobójczym.

Co znajdziemy w kurkach?

Grzyby te są dobrym źródłem witaminy C i D. Zawierają także potas i witaminy z gruby B. Najwięcej składników odżywczych znajduje się w kapeluszach. W 100 g kurek znajdują się 32 kalorie. Zawierają niewiele tłuszczu, za to sporo błonnika, węglowodanów i białek. W kurkach są także śladowe ilości wapnia, fosforu, magnezu i żelaza.

Jak przygotowywać kurki?

Grzyby te doskonale nadają się do smażenia, duszenia i marynowania, dzięki czemu mają szerokie zastosowanie w kuchni. Co ciekawe, nie nadają się do suszenia, gdyż tracą aromat. Najczęściej używa się ich do sosów. Miłośnicy kurek chętnie dodają te także do jajecznicy.

