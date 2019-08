Herbatka bananowa – przełomowe odkrycie? Sprawdź, dlaczego powinieneś jej spróbować

Banany to jedne z najpopularniejszych owoców na świecie. Są bardzo pożywne, mają słodki smak i występują jako składnik wielu dań. Okazuje się, że są wykorzystywane także do przygotowania herbaty o relaksujących właściwościach.

Czym jest herbatka bananowa?

Herbatka bananowa powstaje w wyniku gotowania banana w wodzie, a następnie usunięcie go i wypicie powstałego w tej sposób płynu. Można wykonać ten wywar ze skórką lub bez, chociaż skórka może zawierać zbyt dużo zanieczyszczeń na swojej powierzchni. Wiele osób pije tę herbatę z odrobiną cynamonu lub miodu, w celu poprawy jej smaku. Najczęściej wypijana jest na noc przed pójściem spać, aby szybciej się wyciszyć, zasnąć i osiągnąć lepszą jakość snu.

Szczegółowe informacje o wartościach odżywczych tego napoju są niedostępne. Jednakże, skoro do jej przygotowania wykorzystuje się banany i wodę, prawdopodobnie zawiera pewne rozpuszczalne w wodzie składniki odżywcze znajdujące się w bananach, takie jak witamina B6, potas, magnez, mangan i miedź. Ponieważ większość ludzi usuwa owoc po zaparzeniu, herbatka nie jest źródłem zbyt dużej liczby kalorii.

Chociaż takie rozmoknięte banany dobrze uwalniają niektóre składniki odżywcze, jak witamina B6 i potas, nie otrzymasz ich dzięki herbatce w takiej ilości, jak gdybyś spożywał cały owoc. Dłuższe czasy zaparzania mogą zwiększyć stężenie składników odżywczych w herbacie.

Niemniej jednak herbata bananowa może być doskonałym źródłem potasu i magnezu, które są ważnymi minerałami w kwestii regulowania zdrowia serca i jakości snu. Z kolei witamina B6 pomaga w utrzymaniu zdrowia układu odpornościowego i czerwonych krwinek.

Aby ją przygotować, nalej do garnka ok. 750 ml wody i doprowadź do wrzenia. Odetnij końcówki banana i włóż go do gotującej się wody. Zmniejsz ogień i pogotuj jeszcze przez 5-10 minut. Odcedź, przelej do szklanek i dodaj do smaku cynamon.

Właściwości zdrowotne herbatki bananowej

Ten niepozorny, słodkawy wywar może zapewnić szereg korzyści dla zdrowia ludzkiego organizmu.

Może zawierać przeciwutleniacze

Banany są naturalnie bogate w rozpuszczalne w wodzie przeciwutleniacze, w tym dopaminę i galokatechinę, które mogą pomagać w walce z wolnymi rodnikami i zapobiegać chorobom przewlekłym, takim jak choroby serca. Skórka ma jednak znacznie wyższy poziom przeciwutleniaczy niż miąższ. Dlatego dodanie skórki do herbaty podczas parzenia może wpłynąć na zwiększenie ich spożycia – jednak zwykłe banany z przeciętnego hipermarketu mogą mieć bardzo zanieczyszczoną skórkę, stąd zaleca się ostrożność w takich działaniach.

Chociaż banany mają naturalnie wysoką zawartość witaminy C, herbata bananowa nie jest dobrym źródłem tego przeciwutleniacza, ponieważ jest on wrażliwy na ciepło i zostanie zniszczony podczas parzenia.

Może zapobiegać wzdęciom

Herbata bananowa ma wysoką zawartość potasu, minerału i elektrolitu, który wspomaga regulację równowagi płynów ustrojowych, ciśnienia krwi i skurczów mięśni. Potas ściśle współpracuje w tym celu z sodem. Jednak, gdy organizm dostaje więcej sodu niż potasu, możesz doświadczać zatrzymywania wody i wzdęć.

Połączenie potasu i wody w tej herbatce może pomóc w eliminowaniu wzdęć powstałych w wyniku diety o wysokiej zawartości soli. Pozwala sygnalizować nerkom, aby wraz z moczem wydawały nadwyżkę sodu.

Może wpływać na poprawę jakości snu

Herbata bananowa stała się popularnym środkiem wspomagającym sen. Zawiera trzy główne składniki odżywcze, które mogą poprawiaćjego jakość: potas, magnez i tryptofan.

Banany są dobrym źródłem magnezu i potasu, dwóch minerałów, których dostarczanie wiąże się z lepszą jakością i długością snu ze względu na ich właściwości rozluźniające mięśnie. Dostarczają również pewne ilości tryptofanu, czyli aminokwasu, który wspomaga produkcję hormonów wywołujących sen: serotoniny i melatoniny. Niemniej, żadne badania nie zweryfikowały skuteczności herbaty bananowej jako środka wspomagającego sen.

Ponadto nie wiadomo, w jakim stopniu te składniki odżywcze przedostają się do herbaty podczas parzenia, dlatego też ciężko ustalić, czy picie herbaty będzie miało takie same działanie na sen jak zjedzenie banana.

Zawiera niewiele cukru

Herbata bananowa może być dobrym zamiennikiem słodkich napojów. Zaledwie niewielka ilość cukru zawartego w bananach jest uwalniana do wody podczas parzenia, działa więc jako naturalny środek słodzący. A warto nadmienić, że większość ludzi spożywa zbyt dużo cukru w napojach, co wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia z czasem otyłości, chorób serca i cukrzycy typu 2.

Dlatego wybór napojów bez dodatku cukru, takich jak herbata bananowa, może być łatwym sposobem na zmniejszenie spożycia tego składnika.

Może wspierać zdrowie serca

Składniki odżywcze w herbacie bananowej mogą wspomagać zdrowie serca. Herbata bananowa zawiera potas i magnez, które, jak wykazano, pomagają obniżyć ciśnienie krwi i zmniejszają ryzyko wystąpienia chorób serca i udaru mózgu. Badanie przeprowadzone na 90137 kobietach wykazało, że dieta bogata w potas była związana z 27-procentowym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

Ponadto dieta bogata w katechiny, będące przeciwutleniaczem m.in. w herbacie bananowej, może zmniejszyć ryzyko chorób serca. Jednak żadne badania nie zweryfikowały działania przeciwutleniaczy z tego napoju ani ich wpływu na zdrowie serca.

