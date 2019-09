Czerwona cebula jest super! A to 9 powodów, dzięki którym już nigdy nie powiesz inaczej

Cebula jest warzywem, które albo lubisz, albo nienawidzisz. W Stanach Zjednoczonych nawet 87 procent dorosłych mieszkańców przyznaje, że lubi to warzywo! Chociaż istnieje wiele rodzajów cebuli – cukrowa, hiszpańska, żółta, biała, czerwona, czosnkowa... a to tylko kilka spośród nich – jest smaczna i stanowi idealny dodatek do potraw. Warto przy tym wiedzieć, że niezależnie od koloru jest to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Dzisiaj jednak skupimy się na jej czerwonej odmianie.

Czytaj także:

Cebula i czosnek mogą chronić przed rakiem piersi

Cebula składa się z...

...z warstw, niewątpliwie. Do warstwowości cebuli nawiązywali socjologowie w różnych kontekstach. Do czego nawiązują specjaliści żywieniowi? Do jej cennych właściwości odżywczych, pod względem których cebula nie ma sobie równych. Jest pełna witaminy C, związków siarkowych, flawonoidów i innych cennych związków organicznych, które zapewniają nawet właściwości lecznicze.

Cebula jest również bardzo bogata w polifenole, które odgrywają ważną rolę w zapobieganiu i zmniejszaniu rozwoju chorób, takich jak rak, cukrzyca, a także różnych chorób neurodegeneracyjnych i sercowo-naczyniowych. Warzywo to zawiera więcej polifenoli niż czosnek lub pory. Te składniki odgrywają również ogromną rolę w zwiększaniu proporcji pożytecznych bakterii w jelitach – co obecnie na podstawie badań wiemy, że jest istotne dla ogólnego stanu zdrowia, masy ciała i układu odpornościowego.

Wbrew powszechnej opinii o zbawiennym wpływie jabłek, wiele osób twierdzi, że to właśnie cebula może uchronić przed chorobami, a co za tym idzie, także przed koniecznością odbywania częstych wizyt u lekarza.

Czytaj także:

Jak prawidłowo przechowywać cebulę? Te błędy popełnia większość z nas

W czym tkwi moc cebuli?

Jednym z głównych składników odżywczych cebuli jest flawonoid – kwercentyna. Badania pokazują, że kwercetyna jest nie tylko silnym przeciwutleniaczem o znaczących właściwościach przeciwzapalnych, ale może również pomóc w zapobieganiu chorobom przewlekłym i leczeniu ich, takich jak choroby serca, a nawet rak.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonych na University of Maryland Medical Center wykazano, że kwercetyna pomaga zapobiegać uwalnianiu histaminy – substancji chemicznej w organizmie, która powoduje reakcje alergiczne, co czyni cebule idealnymi naturalnymi lekami przeciwhistaminowymi.

9 właściwości czerwonej cebuli, które cię zaskoczą

Czytaj także:

18 ekstra produktów, które pomogą ci schudnąć i są korzystne dla jelit