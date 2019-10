Czerwone mięso nie musi szkodzić sercu? Naukowcy na tropie dobrych wieści

Nowy przegląd dowodów wykazuje niewielką lub żadną korzyść zdrowotną wynikającą ze zmniejszenia spożycia czerwonego mięsa. Nie oznacza to jednak, że spożywanie go codziennie nie jest niezdrowe.

Przeciętne spożycie nie wpłynie na zdrowie

Autorzy przyjrzeli się wcześniejszym badaniom, aby ocenić ryzyko związane z konsumpcją czerwonego mięsa. Nie znaleźli statystycznie istotnego związku między jedzeniem mięsa a chorobami serca, cukrzycą lub ryzykiem raka po przeanalizowaniu 12 randomizowanych badań z udziałem około 54 tys. osób.

Badacze odkryli, że istnieje mniejsze ryzyko dla osób spożywających trzy niewielkie porcje czerwonego mięsa na tydzień, chociaż twierdzą, że „związek był bardzo niepewny”. W oparciu o serię pięciu wysokiej jakości przeglądów systematycznych badających związek między spożyciem mięsa a zdrowiem, zespół ekspertów z NutriRECS poinformował, że ​​większość osób może jeść czerwone mięso na średnim poziomie spożycia.

Po przeanalizowaniu randomizowanych badań naukowcy odkryli, że jedzenie mięsa nie wydaje się zwiększać ryzyka wystąpienia wielu chorób, w tym chorób serca i raka. Dodatkowe badania na milionach uczestników pozwoliły znaleźć dowody niewielkiego zmniejszenia ryzyka.

Problemem jest sposób przygotowania?

Naukowcy podają, że przygotowywanie mięsnych posiłków w wysokiej temperaturze, sposobami takimi jak smażenie i grillowanie, jest powiązane z potencjalnie rakotwórczymi chemikaliami obecnymi w dymie i palonym tłuszczu.

Przestrzegają również przed przetworzonym mięsem, ponieważ zawiera ono dużo sodu i tłuszczów nasyconych, które wiążą się z podwyższeniem ryzyka wystąpienia chorób serca i udaru mózgu. Do mięs przetworzonych zaliczane są parówki, szynka, bekon, kiełbasa, peklowana wołowina i suszone przekąski mięsne.

Badacze zalecają, by dążyć do tego, aby dieta była oparta na roślinach w co najmniej 90 procentach. Dodają, by czerwone mięso spożywać w umiarkowanych ilościach. Owoce, warzywa, fasola, rośliny strączkowe i produkty pełnoziarniste mają niższą kaloryczność i są korzystne nie tylko dla zdrowia, ale także dla osiągnięcia i utrzymania zdrowej masy ciała.