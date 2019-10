Korzeń dobry na wszystko? Właściwości prozdrowotne żeń-szenia

Mówi się o nim, że to korzeń dobry na wszystko. O różnych właściwościach zdrowotnych żeń-szenia Agnieszka Cegielska opowiedziała w „Dzień Dobry TVN”. W jakiej formie powinniśmy go spożywać? – Musimy pamiętać, skąd on pochodzi. Różne odmiany mają różne działania. Niektóre są słabsze, a niektóre silniejsze. Wydaje mi się, że ten pochodzący z Azji, dziko rosnący, jest najlepszy – podkreśliła Cegielska. Obejrzyj materiał wideo:

Żeń-szeń ma poprawiać nam witalność, dlatego ostrożność z jego stosowaniem powinny zachować szczególną ostrożność, bo i nadmierne pobudzenie nie jest dobre. Osoby zmagające się z nadciśnieniem tętniczym również.

Pamiętajmy, że różne odmiany żeń-szenia są używane w różnych sektorach – inne kosmetyce, inne w suplementach diety. Najdroższa odmiana to właśnie ta syberyjska, dziko rosnąca. Co ciekawe, żeń-szeń jest doskonałym afrodyzjakiem, ponieważ dotlenia organizm i poprawia ukrwienie, dlatego też pozytywnie wpływa na życie seksualne. Jeśli jesteś ostatnio wyjątkowo przemęczony i brakuje ci energii, możesz rozważyć suplementację żeń-szenia.