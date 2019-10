Emocje a głód. Dlaczego się objadamy?

– Jedzenie od bardzo wczesnego okresu staje się takim przedmiotem, obiektem, który silnie wpływa na nasze emocje – powiedziała psycholog dr Ewa Jarczewska-Gerc. Specjalistka wyjaśniła, dlaczego sięgamy po jedzenie, aby poprawić sobie nastrój. Odpowiedziała także na pytanie, jak odróżnić głód od problemów emocjonalnych. Czy można trwale zmienić swoje nawyki żywieniowe? Obejrzyj materiał wideo:

Jak odróżnić głód emocjonalny od fizycznego?

Głód fizyczny powinien rosnąć w czasie. Oznacza to, że im dłużej zwlekamy z posiłkiem, tym głodniejsi zaczynamy być, odczuwamy ssanie w żołądku, zaczyna boleć nas głowa. W przypadku głodu emocjonalnego na ogół nie pojawiają się objawy fizjologiczne. Chęć przekąszenia czegoś pojawia się nagle i jest bardzo silna. Często dotyczy ona niezdrowych produktów, jak słodycze, słone przekąski czy fast-food. Sprawia, że obsesyjnie o czymś myślimy. Niekiedy można także wyłapać, co motywuje naszą chęć podjadania, ale do tego potrzebna jest umiejętność rozpoznawania swoich własnych emocji. Warto zadać sobie pytanie: jak się czuję?, zanim sięgnie się po przekąskę.