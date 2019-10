Produkty sezonowe – tanie i zdrowe. Co jeść jesienią?

Nadeszła jesień, kiedy to szczególnie powinniśmy przygotować swój organizm na chłodniejszy czas. Aby to zrobić, warto postawić na odżywianie sezonowe i korzystać z dobrodziejstw rodzimych warzyw i owoców. Sprawdźcie na jakie sezonowe przysmaki jest teraz najlepszy czas. Obejrzyj materiał wideo:

Jesienny owoc? Zdecydowanie śliwki

Śliwki zawierają izatynę i sorbitol, związki, które pomagają złagodzić zaparcia i poprawić trawienie. Zarówno świeże jak i suszone śliwki pomagają przyspieszyć przemianę materii i zadbać o zdrowie jelit.



Śliwki są doskonałym źródłem antyoksydantów – związków roślinnych, które zapobiegają stresowi oksydacyjnemu, powodowanemu przez wolne rodniki.



Dzięki błonnikowi pokarmowemu ułatwiają regulację wypróżnień i chronią przed rozwojem raka jelita grubego.



Pomagają ukoić nerwy, ponieważ zawierają witaminy z grupy B, które korzystnie wpływają na pracę układu nerwowego.

Czytaj także:

Dlaczego warto jeść dynię? O tym mogłeś nie wiedzieć

Prozdrowotne właściwości bakłażana

Bakłażan nie tylko podkręca przemianę materii, ale też ma wyjątkowo mało kalorii - jedynie 21 w 100 gramach – dlatego doskonale nadaje się na przekąskę dla osób na diecie. Ponadto, to fioletowe warzywo ma więcej błonnika niż jabłka i jest uważane za… afrodyzjak!

Cukinia – cudowne właściwości prozdrowotne

Cukinia sprzyja odchudzaniu

Cukinia jest warzywem o niskiej zawartości skrobi, o minimalnej ilości kalorii, co czyni ją idealnym elementem diety odchudzającej. Ponadto znajdziemy w niej mnóstwo błonnika i wody, co zdecydowanie ułatwia redukcję masy ciała. Cukinia nie powoduje skoków glukozy we krwi, dzięki czemu daje uczucie sytości na dłużej i nie powoduje wahań apetytu. Pomaga więc zdrowo się odżywiać i nie podjadać.

Cukinia dla serca

Cukinia ma niską zawartość cholesterolu, tłuszczu i sodu, ale za to dużo potasu, dzięki czemu pozytywnie wpływa na układ krwionośny, regulując ciśnienie krwi i zapobiegając odkładaniu się cholesterolu.

Cukinia wspiera układ odpornościowy

Warzywo to jest bogatym źródłem witaminy C, znanego antyoksydantu, który wspiera pracę układu odpornościowego i chroni przed wieloma, rożnymi chorobami.

Cukinia spowalnia starzenie się

Obecność karotenoidów w cukinii pomaga odmładzać komórki w organizmie i zapobiega starzeniu się organizmu. Ze względu na wysoką zawartość wody, witaminy C i ryboflawiny, kolagen w skórze utrzymuje się na dobrym poziomie.

Cukinia poprawia przemianę materii

Dzięki dużej zawartości błonnika, cukinia może przyspieszyć przemianę materii, a co za tym idzie uchronić nas przed zaparciami i stanami zapalnymi jelit. Udowodniono, że dieta bogata w błonnik zmniejsza ryzyko wystąpienia raka jelita grubego.

Cukinia jest bardzo cennym warzywem dla kobiet ciężarnych, ponieważ zawiera kwas foliowy, który zapobiega występowaniu wad rozwojowych płodu oraz składników odżywczych, które wzmacniają mięśnie i regulują ciśnienie krwi.

Czytaj także:

12 najbardziej kalorycznych owoców. Uważaj na nie, jeśli chcesz schudnąćCzytaj także:

Jakie płyny pić na zaparcia?