Czy odpady z produkcji kawy zwalczają stany zapalne?

Kawa jest jednym z najpopularniejszych napojów na świecie. Jednak to, co ostatecznie pijemy, pochodzi wyłącznie z samego nasiona. Aby dotrzeć do niego, hodowcy usuwają łuskę – twardą skorupę zewnętrzną, i srebrną skórkę, czyli osłonkę, która pokrywa nasiona. Te odrzucone elementy kawy zawierają substancje chemiczne, takie jak kofeina, garbniki i kwas chlorogenowy, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Producenci wytwarzają około 0,68 ton odpadów z zielonej kawy, aby wyprodukować 1 tonę kawy do mielenia i parzenia, więc sensowne jest znalezienie sposobów na ponowne przeznaczenie tych produktów ubocznych. Dlatego naukowcy z University of Illinois badają, czy niektóre z nichmogą być przydatne ze względu na bioaktywne właściwości.

Czytaj także:

Czy można schudnąć, pijąc kawę?

Przekształcanie odpadów w leki

Korzystając z ekstraktów z osłonek i łuski, naukowcy zbadali, czy te produkty uboczne mogą ograniczyć niektóre biochemiczne cechy otyłości. Przetestowali także poszczególne związki fenolowe ekstrahowane z osłonek. Współautor badania prof. Elvira Gonzalez de Mejia wyjaśnia, dlaczego byli zainteresowani tymi konkretnymi produktami: „Ten materiał jest interesujący głównie ze względu na swój skład. Wykazano, że jest nietoksyczny. A fenole mają bardzo wysoką zdolność przeciwutleniającą”.

Otyłość jest coraz bardziej powszechnym i złożonym problemem: jest to coś znacznie poważniejszego niż nadmiar tkanki tłuszczowej i idzie w parze z przewlekłym stanem zapalnym o niskim stopniu nasilenia, co może prowadzić do oporności na insulinę, ponieważ komórki organizmu stają się na nią mniej wrażliwe. Insulinooporność wiąże się również z namnażaniem makrofagów w tkance tłuszczowej. Makrofagi to komórki odpornościowe, które wykrywają i niszczą patogeny.

Wzrost liczby makrofagów w tkance tłuszczowej powoduje uwalnianie substancji chemicznych, które działają w celu zwiększenia stanu zapalnego, tworząc błędne koło. Stan zapalny związany z otyłością wydaje się również wpływać na mitochondria. Wynikająca z tego dysfunkcja mitochondriów jest związana z akumulacją lipidów w komórkach tłuszczowych, co jest również związane z opornością na insulinę.

Czytaj także:

Jesteś zmęczony po kawie? Sprawdź, dlaczego

Badanie stanu zapalnego związanego z otyłością

Autorzy nowego badania uważają, że jeśli uda się ograniczyć stan zapalny, może to zniszczyć wzajemnie powiązane szlaki otyłości, insulinooporności i stanu zapalnego, zmniejszając w ten sposób całkowitą szkodę. Wykorzystując hodowane komórki, postanowili zbadać wpływ ekstraktów kawy na stan zapalny związany z otyłością, dysfunkcję mitochondriów, oporność na insulinę i adipogenezę, czyli tworzenie komórek tłuszczowych z komórek prekursorowych.

Naukowcy hodowali razem komórki tłuszczowe i makrofagi, aby symulować interakcje między komórkami. Miguel Rebollo-Hernanz, główny autor badania wyjaśnia, co udało się odkryć: „Wzięliśmy pod lupę dwa wyciągi i pięć czystych fenoli i zauważyliśmy, że te fenole, głównie kwas protokatechowy i kwas galusowy, były w stanie zablokować gromadzenie się tłuszczu w adipocytach głównie poprzez stymulowanie lipolizy, ale także poprzez wytwarzanie tzw. brązowych lub beżowych adipocytów”.

Brązowe adipocyty zawierają dużą liczbę mitochondriów i spalają tłuszcz. Rebollo-Hernanz dodaje: „Fenole ograniczyły wydzielanie czynników zapalnych, ale także zmniejszyły stres oksydacyjny”.

Naukowcy widzą potencjał w tych wstępnych badaniach i liczą na to, że producenci kawy dostrzegą dobre wartości tego, co odrzucają.

Czytaj także:

Pijesz trzy kawy dziennie? Możesz doświadczyć migreny